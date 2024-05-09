Українська делегація взяла участь у зустрічі G7 на рівні міністрів з питань юстиції

Делегація міністерства юстиції України на чолі з міністром Денисом Малюською перебуває з робочим візитом у італійській Венеції. Головна мета візиту – це участь у низці зустрічей на рівні міністрів з питань юстиції країн G7 («Групи семи») протягом 9-10 травня.

Як йдеться у повідомленні Мінюсту, Денис Малюська та генеральний прокурор України Андрій Костін провели зустріч з Міністром юстиції Італійської Республіки Карлом Нордіо.

"Під час зустрічей ключову увагу приділено ситуації в Україні, запобіганню міжнародній корупції, боротьбі з поширенням наркотиків та всіма формами організованої злочинності, штучному інтелекту (ШІ), а також питанням у сфері безпеки та верховенства права", – зазначили у пресслужбі міністерства.

Крім того, учасники обговорили заходи з підтримки України, зокрема йшлося про зміцнення демократичних інститутів.

З 1 січня 2024 року Італія розпочала головування в Групі послів G7. Одним із головних напрямів роботи під час головування країни стануть питання щодо захисту міжнародного правопорядку. Зокрема, увагу буде присвячено збройній агресії російської федерації проти України, яка похитнула чинну систему міжнародних відносин та спричинила зростання нестабільності у світі через збільшення кількості міжнародних конфліктів.

Цього року Саміт на рівні лідерів країн G7 відбудеться під головуванням Італії в Апулії 13-15 червня.