Подав у відставку перший грузинський дипломат на знак протесту про ухвалення закону про "іноагентів"

Посол Грузії у Франції та Монако Гоча Джавахішвілі звернувся до свого керівництва з проханням припинити його повноваження на посаді.

Посол Грузії у Франції та Монако Гоча Джавахішвілі оголосив про відставку через законопроєкт про "іноагентів", який протягує в парламенті "Грузинська мрія".

У своєму дописі на фейсбук-сторінці Джавахішвілі наголосив, що служить "європейській справі Грузії усвідомлено і щиро" і що Грузія має збагачувати Європу своїми особливостями, унікальною мовою, алфавітом, культурою, натомість "грузинська земля ніколи більше не буде родючою для російського насіння та саджанців".

"Особисто я не знаю нікого довкола себе - ні в уряді, ні серед дипломатів - хто був би відкрито проросійськи налаштований. Я розумію, що це може бути своєрідною тактикою досягнення певної мети. Однак я більше не бачу своєї ролі та ресурсу у цьому напрямі: рухатися у бік Європи та захищати себе від Європи", - наголосив дипломат.

Він додав, що закон про "іноагентів" ускладнює його роботу з європейськими партнерами, тож посол звернувся до свого безпосереднього керівництва з проханням достроково припинити повноваження на посаді.

"Я не хочу, щоб мою щиру думку сприйняли як політичний демарш на чиюсь користь або на шкоду комусь. Я хочу після довгих вагань позбутися тягаря, з яким, як мені здається, я більше не зможу впоратися", - підкреслив Джавахішвілі і наголосив, що люди мають висловити свій протест на виборах.

Дипломат додав, що "де б я не був, я завжди буду прихильником та шанувальником європейського майбутнього Грузії".

Грузія і закон про "іноагентів": що відомо