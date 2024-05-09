Подав у відставку перший грузинський дипломат на знак протесту про ухвалення закону про "іноагентів"

Посол Грузії у Франції та Монако Гоча Джавахішвілі оголосив про відставку через законопроєкт про "іноагентів", який протягує в парламенті "Грузинська мрія".
У своєму дописі на фейсбук-сторінці Джавахішвілі наголосив, що служить "європейській справі Грузії усвідомлено і щиро" і що Грузія має збагачувати Європу своїми особливостями, унікальною мовою, алфавітом, культурою, натомість "грузинська земля ніколи більше не буде родючою для російського насіння та саджанців".
"Особисто я не знаю нікого довкола себе - ні в уряді, ні серед дипломатів - хто був би відкрито проросійськи налаштований. Я розумію, що це може бути своєрідною тактикою досягнення певної мети. Однак я більше не бачу своєї ролі та ресурсу у цьому напрямі: рухатися у бік Європи та захищати себе від Європи", - наголосив дипломат.
Він додав, що закон про "іноагентів" ускладнює його роботу з європейськими партнерами, тож посол звернувся до свого безпосереднього керівництва з проханням достроково припинити повноваження на посаді.
"Я не хочу, щоб мою щиру думку сприйняли як політичний демарш на чиюсь користь або на шкоду комусь. Я хочу після довгих вагань позбутися тягаря, з яким, як мені здається, я більше не зможу впоратися", - підкреслив Джавахішвілі і наголосив, що люди мають висловити свій протест на виборах.
Дипломат додав, що "де б я не був, я завжди буду прихильником та шанувальником європейського майбутнього Грузії".
Грузія і закон про "іноагентів": що відомо
- Минулого місяця парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні.
- Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти ухвалення законопроєкту, а президентка країни обіцяла заветувати його.
- Крім того, Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до лідерів ЄС, а згодом заявила, що уряд намагається таким законопроєктом догодити Москві.
- Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни. Через цей документ Грузія може втратити статус кандидата в ЄС.
- Нещодавно країною знову прокотилися протести. Дійшло до того, що у ніч на 1 травня сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет проти мітингувальників.
- 1 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, додавши, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту".
- Того ж дня парламент Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні.
- Нещодавно посол США у Грузії розповів, що грузинська сторона відмовилась від запрошення до Сполучених Штатів високопосадовців уряду Грузії.