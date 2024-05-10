Генасамблея ООН проголосує за резолюцію, яка дає Палестині нові права та відновить її заявку на членство

Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Радбезу від 18 квітня, що відкриває шлях до повноправного членства Палестини в міжнародній організації.

Генеральна Асамблея ООН сьогодні проголосує за резолюцію, яка надасть Палестині нові “права та привілеї” та закличе Раду Безпеки схвально переглянути її прохання стати 194-м членом Організації Об’єднаних Націй.

Про це пише Associated Press.

Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Радбезу від 18 квітня, яка відкриває шлях до повноправного членства Палестини в ООН. Цього давно прагнуть палестинці, а Ізраїль намагається запобігти цьому.

У проєкті резолюції “визначається", що держава Палестина має право на членство, відкидаючи оригінальне формулювання про те, що Палестина ‒ “миролюбна держава”.

Оригінальний проєт резолюції асамблеї був суттєво змінений, щоб усунути занепокоєння не лише США, а й Росії та Китаю, повідомили дипломати. Спочатку пропонувалося надавати Палестині “права та привілеї, необхідні для забезпечення її повної та ефективної участі” в сесіях асамблеї та конференціях ООН “на рівних умовах з державами-членами”. У ньому також не згадувалося, чи може Палестина голосувати в Генеральній Асамблеї.

Росія та Китай, які є рішучими прихильниками членства Палестини в ООН, були стурбовані тим, що надання переліку прав і привілеїв, викладених у додатку до резолюції, може створити прецедент для інших потенційних членів ООН, а Росію хвилює Косово, а Китай ‒ Тайвань.

В остаточному проєкті виключено формулювання, яке б поставило Палестину “в рівне становище з державами-членами”. А щоб вирішити претензії Китаю та Росії пропонується “як виняток і не створюючи прецеденту” прийняти права та привілеї, зазначені в додатку.

Проєкт також додає положення щодо питання голосування, в якому категорично зазначається: “Держава Палестина, як держава-спостерігач, не має права голосувати в Генеральній Асамблеї або висувати свою кандидатуру до органів ООН”. Остаточний перелік прав і привілеїв у включає надання Палестині права висловлюватися з усіх питань, а не лише тих, що стосуються Палестини та Близького Сходу, право пропонувати пункти порядку денного та відповідати в дебатах, а також палестинці можуть отримувати посади офіцерів у головних комітетах асамблеї. Це дало б палестинцям право брати участь у заходах ООН і міжнародних конференціях, скликаних Організацією Об'єднаних Націй, але позбавляє їх “права голосу”, як було в початковому проєкті.

Заступник посла США Роберт Вуд заявив вчора, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти резолюції асамблеї.

Відповідно до Статуту ООН, майбутні члени Організації Об’єднаних Націй повинні бути “миролюбними”, і Рада Безпеки повинна рекомендувати їх прийняти Генеральній Асамблеї для остаточного затвердження.

“З самого початку ми чітко дали зрозуміти, що існує процес отримання повноправного членства в ООН. Деякі арабські країни і палестинці намагаються обійти це. Ми з самого початку говорили, що найкращий спосіб забезпечити повне членство Палестини в ООН ‒ зробити це шляхом переговорів з Ізраїлем. Це залишається нашою позицією”, ‒ сказав Вуд.

Але, на відміну від Ради Безпеки, в Генеральній Асамблеї, що складається з 193 членів, немає вето, і, за словами трьох західних дипломатів, очікується, що резолюція буде схвалена значною більшістю.

Додамо, згідно з законодавством США, Сполучені Штати зобов’язані припинити фінансування агентств ООН, які надають повноправне членство палестинській державі. Це може означати припинення членських і добровільних внесків до ООН від його найбільшого донора.