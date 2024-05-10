Турне Сі Цзіньпіна до Європи відроджує розкол континенту часів холодної війни, – Bloomberg

Попри те, що європейське турне лідера Китаю Сі Цзіньпіна за останні п'ять років мало налагодити стосунки з Європою та уникнути нової "холодної війни", його дипломатія відродила розбіжності між Східною Європою та Західною, пише Bloomberg.

Жодних угод у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон, який сподівався налагодити тісніші стосунки із Сі, думав, що зможе переконати китайського лідера вплинути на Путіна, щоб той припинив війну Росії в Україні. Але Сі не сильно змінив позицію Китаю.

"Китай розуміє наслідки української кризи для людей Європи", – цитує китайського лідера французька газета Le Figaro. Це приблизно стільки ті ж співчуття, які Сі продемонстрував на початку конфлікту.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка приєдналася до тристоронньої зустрічі в Парижі, також підкреслила "екзистенційний характер" війни. Пізніше Сі застеріг від використання конфлікту як інструменту для критики Китаю.

Проте лідеру КНР не вдалося вбити "клин" між ЄС і США. Після зустрічі фон де Ляєн заявила, що ЄС готовий використовувати всі наявні інструменти, аби протистояти "недобросовісній" торговельній практиці Пекіна, яка викликає чималі занепокоєння у Вашингтона.

Також Франція та Китай підписали 18 двосторонніх угод про співпрацю. Сі Цзіньпін відзначив, що він "вітає" поставки французької сільськогосподарської продукції та косметики, але якщо суперечки щодо надмірних виробничих потужностей Китаю переростуть у торговельну війну, то ці сфери можуть легко стати наступними цілями.

Угорщина "найзахідніша зі східних держав Європи"

Під час поїздки до Угорщини Сі оголосив про низку нових інвестицій у Будапешт, водночас вихваляючи країну східної Європи, зокрема політику прем’єр-міністра Віктора Орбана як модель того, як можуть виглядати відносини Євросоюзу з другою за величиною економікою світу.

В Угорщині Сі високо оцінив "незалежну" зовнішню політику Орбана, коли він закликав Будапешт керувати відносинами регіону з Китаєм. Китайські державні ЗМІ зайшли так далеко, що назвали Угорщину "найзахіднішою зі східних країн Євпропи", намагаючись підкреслити культурну подібність між двома країнами. (Їх небагато)

Він також пообіцяв побудувати інфраструктуру, яка допоможе поширювати продукцію з китайських заводів, запланованих до будівництва в Угорщині. Уряду Орбана також вдалося залучити китайські фінансові інвестиції у модернізацію застарілої залізничної мережі країни та будівництво довгоочікуваного сполучення між аеропортом Будапешта та центральною частиною столиці. Також Угорщина висловила намір поглибити співпрацю з Huawei для просування цифровізації в країні.

"Необмежена дружба із Сербією"

Президент Сербії Александар Вучич влаштував для Сі грандіозний прийом. Натовп вітав його прапорами Китаю.

Що цікаво – Сі прибув до Сербії у річницю атаки НАТО на посольство Китаю, яка сталася у 1999 році. Тоді американські ракети били трьох китайських журналістів. Сі у Белграді на 25-ту річницю бомбардування китайського посольства силами НАТО пообіцяв "ніколи не забути" про цю атаку.

Сі також змусив Вучича підписати статус "спільноти зі спільним майбутнім", ставши першою європейською країною, яка приєдналася до коаліції Китаю, яка кине виклик світовому порядку під проводом США.

Під час візиту до Белграду очільник Китаю заявив, що Угода про вільну торгівлю з Сербією набуде чинності 1 липня. Крім цього, він додав, що КНР розширить імпорт сільськогосподарської продукції та збільшить кількість прямих авіарейсів. Також Центральні банки Сербії та Китаю працюватимуть над кліринговою угодою, що сприятиме зміцненню ділових і торговельних зв'язків.

Сербія також вирішила що зберігатиме частину своїх валютних резервів у юанях, пропорційно до боргу країни перед Китаєм, який зростає.