Ізраїльські танки оточили східну частину Рафаха, ‒ Reuters

ЦАХАЛ захопив головну дорогу, що розділяє східну і західну частини міста на півдні Смуги Гази.

Ізраїльські танки захопили головну дорогу, що розділяє східну і західну частини міста Рафах на півдні Смуги Гази, пише Reuters.

Таким чином ЦАХАЛ фактично оточив всю східну частину міста.

Мешканці розповідають про майже постійні вибухи. Тривають інтенсивні бої між ізраїльськими силами і бойовиками ХАМАСу та “Ісламського джихаду”.

Бойовики заявили, що влаштували засідку на ізраїльські танки біля мечеті на сході міста. Це свідчить про те, що ізраїльтяни проникли на кілька кілометрів зі сходу до околиць населеного пункту.

Раніше Ізраїль наказав виселити цивільних зі східної половини Рафаху, змусивши десятки тисяч людей шукати притулку за межами міста. Єрусалим заявив, що виявив там кілька тунелів ХАМАСу.

“Ізраїльські танки вже заблокували східний Рафах з півдня, захопивши та перекривши єдиний перехід між анклавом та Єгиптом. Наступ у п'ятницю на дорогу Салахуддін, яка поділяє Смугу навпіл, завершило оточення “червоної зони”, з якої вони наказали мешканцям вийти”, ‒ зазначає видання.

У заяві ЦАХАЛу також йдеться, що ізраїльські літаки завдали ударів по кількох об'єктах, з яких останніми днями велися ракетні та мінометні обстріли ізраїльських сил, зокрема йдеться про удари по контрольно-пропускному пункту Керем-Шалмон.