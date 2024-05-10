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Ізраїльські танки оточили східну частину Рафаха, ‒ Reuters

ЦАХАЛ захопив головну дорогу, що розділяє східну і західну частини міста на півдні Смуги Гази.

Ізраїльські танки оточили східну частину Рафаха, ‒ Reuters
Cили ЦАХАЛу збираються біля кордону зі Смугою Гази на півдні Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські танки захопили головну дорогу, що розділяє східну і західну частини міста Рафах на півдні Смуги Гази, пише Reuters.

Таким чином ЦАХАЛ фактично оточив всю східну частину міста.

Мешканці розповідають про майже постійні вибухи. Тривають інтенсивні бої між ізраїльськими силами і бойовиками ХАМАСу та “Ісламського джихаду”.

Бойовики заявили, що влаштували засідку на ізраїльські танки біля мечеті на сході міста. Це свідчить про те, що ізраїльтяни проникли на кілька кілометрів зі сходу до околиць населеного пункту.

Раніше Ізраїль наказав виселити цивільних зі східної половини Рафаху, змусивши десятки тисяч людей шукати притулку за межами міста. Єрусалим заявив, що виявив там кілька тунелів ХАМАСу.

“Ізраїльські танки вже заблокували східний Рафах з півдня, захопивши та перекривши єдиний перехід між анклавом та Єгиптом. Наступ у п'ятницю на дорогу Салахуддін, яка поділяє Смугу навпіл, завершило оточення “червоної зони”, з якої вони наказали мешканцям вийти”, ‒ зазначає видання.

У заяві ЦАХАЛу також йдеться, що ізраїльські літаки завдали ударів по кількох об'єктах, з яких останніми днями велися ракетні та мінометні обстріли ізраїльських сил, зокрема йдеться про удари по контрольно-пропускному пункту Керем-Шалмон.

  • Раніше Reuters писав, що ізраїльські сили бомбардували кілька районів міста Рафах. Нібито загинуло щонайменше 15 осіб, серед них командир бойовиків “Бригади Аль-Моджахедів” і його сім'я.
  • Раніше стало відомо, що США призупинили постачання бомб до Ізраїлю через операції у Рафаху. Пакет мав містити 3500 боєприпасів.
  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден в інтерв'ю CNN заявив, що вторгнення ЦАХАЛу в місто Рафах означатиме припинення постачання Єрусалиму американської наступальної зброї.
  • За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, у разі потреби країна боротиметься з ХАМАСом самотужки і буде “дряпатися нігтями”. Однак політик додав, що навіть без американської зброї в них “є значно більше, ніж лише нігті”.
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