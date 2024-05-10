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У Південній Кореї створять міністерство для боротьби з низькою народжуваністю

Президент країни заявив, що ситуація у сфері народжуваності надзвичайна.

У Південній Кореї створять міністерство для боротьби з низькою народжуваністю
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль
Фото: Bloomberg

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль анонсував створення нового міністерства для боротьби з низькою народжуваністю в країні, пише інформаційне агентство Yonhap.

Юн повідомив про це під час звернення до нації з нагоди другої річниці свого президентства.

“Для подолання низької народжуваності, яку можна вважати надзвичайною ситуацією, ми повністю мобілізуємо всі можливості держави”, – сказав він.

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Глава нового міністерства, умовно названого “міністерством планування заходів з низької народжуваності”, виконуватиме обов’язки заступника міністра з соціальних питань і розроблятиме політику в сферах освіти, праці та соціального забезпечення, які стануть “національним порядком денним”.

Юн закликав Національну асамблею, у якій переважає опозиція, оперативно переглянути закон про організацію уряду, щоб нове міністерство запрацювало.

  • Торік у грудні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше визнав, що КНДР стикнулася з демографічною кризою, яка може підірвати економіку країни. Тоді він заявив тисячам жінок, що їхній обов'язок − народжувати більше дітей, щоб “зупинити зниження народжуваності”.
  • Навесні 2021 року політбюро Комуністичної партії Китаю вирішило переглянути політику "оптимізації народжуваності" та дозволило сім'ям мати трьох дітей. У Китаї більше трьох десятиліть діяло правило "одна сім'я - одна дитина". Його запровадили у 1979 році і скасували в 2015 році у зв'язку з уповільненням приросту населення. До потрібних результатів це не призвело, і у 2020 році народжуваність в Китаї стала мінімальною за всю історію підрахунків.
  • Вперше в історії Японії понад один з десяти жителів країни має зараз 80 років і більше. Національні дані також показують, що 29,1% зі 125-мільйонного населення мають 65 років і більше, що є рекордом. Японія має один із найнижчих рівнів народжуваності у світі, і вона вже давно має проблеми зі забезпечення добробуту свого населення, що старіє.
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