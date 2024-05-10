У Південній Кореї створять міністерство для боротьби з низькою народжуваністю

Президент країни заявив, що ситуація у сфері народжуваності надзвичайна.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль анонсував створення нового міністерства для боротьби з низькою народжуваністю в країні, пише інформаційне агентство Yonhap.

Юн повідомив про це під час звернення до нації з нагоди другої річниці свого президентства.

“Для подолання низької народжуваності, яку можна вважати надзвичайною ситуацією, ми повністю мобілізуємо всі можливості держави”, – сказав він.

Глава нового міністерства, умовно названого “міністерством планування заходів з низької народжуваності”, виконуватиме обов’язки заступника міністра з соціальних питань і розроблятиме політику в сферах освіти, праці та соціального забезпечення, які стануть “національним порядком денним”.

Юн закликав Національну асамблею, у якій переважає опозиція, оперативно переглянути закон про організацію уряду, щоб нове міністерство запрацювало.