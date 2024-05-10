У Південній Кореї створять міністерство для боротьби з низькою народжуваністю

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль анонсував створення нового міністерства для боротьби з низькою народжуваністю в країні, пише інформаційне агентство Yonhap.
Юн повідомив про це під час звернення до нації з нагоди другої річниці свого президентства.
“Для подолання низької народжуваності, яку можна вважати надзвичайною ситуацією, ми повністю мобілізуємо всі можливості держави”, – сказав він.
Глава нового міністерства, умовно названого “міністерством планування заходів з низької народжуваності”, виконуватиме обов’язки заступника міністра з соціальних питань і розроблятиме політику в сферах освіти, праці та соціального забезпечення, які стануть “національним порядком денним”.
Юн закликав Національну асамблею, у якій переважає опозиція, оперативно переглянути закон про організацію уряду, щоб нове міністерство запрацювало.
- Торік у грудні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше визнав, що КНДР стикнулася з демографічною кризою, яка може підірвати економіку країни. Тоді він заявив тисячам жінок, що їхній обов'язок − народжувати більше дітей, щоб “зупинити зниження народжуваності”.
- Навесні 2021 року політбюро Комуністичної партії Китаю вирішило переглянути політику "оптимізації народжуваності" та дозволило сім'ям мати трьох дітей. У Китаї більше трьох десятиліть діяло правило "одна сім'я - одна дитина". Його запровадили у 1979 році і скасували в 2015 році у зв'язку з уповільненням приросту населення. До потрібних результатів це не призвело, і у 2020 році народжуваність в Китаї стала мінімальною за всю історію підрахунків.
- Вперше в історії Японії понад один з десяти жителів країни має зараз 80 років і більше. Національні дані також показують, що 29,1% зі 125-мільйонного населення мають 65 років і більше, що є рекордом. Японія має один із найнижчих рівнів народжуваності у світі, і вона вже давно має проблеми зі забезпечення добробуту свого населення, що старіє.