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Кожний десятий мешканець Японії зараз має 80 і більше років

 Японія має найстаріше населення у світі.

Кожний десятий мешканець Японії зараз має 80 і більше років
Фото: BBC News

Вперше в історії Японії понад один з десяти жителів країни має зараз 80 років і більше. Про це пише BBC.

Національні дані також показують, що 29,1% зі 125-мільйонного населення мають 65 років і більше, що є рекордом.Японія має один із найнижчих рівнів народжуваності у світі, і вона вже давно має проблеми зі забезпечення добробуту свого населення, що старіє.

За даними Організації Об'єднаних Націй, Японія має найстаріше населення у світі, яке вимірюється часткою людей віком 65 років і старше. Ця частка становить 24,5% в Італії та 23,6% у Фінляндії, які посідають друге та третє місця відповідно.

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За даними Національного інституту досліджень народонаселення та соціального забезпечення, до 2040 року в Японії люди старші за 65 років становитимуть 34,8% населення.

Рівень зайнятості людей похилого віку в країні є одним із найвищих серед найбільших економік: працівники віком 65 років і старші становлять понад 13% національної робочої сили. Японія затвердила рекордний бюджет на наступний фінансовий рік, частково через зростання видатків на соціальне забезпечення.

Зусилля щодо підвищення народжуваності також не увінчалися успіхом через все більшу вартість життя і тривалий робочий час.

Рівень народжуваності уповільнюється у багатьох країнах, зокрема сусідів Японії, але особливо найбільше проблем має Токіо. Торік у країні народилося менше 800 000 дітей – це найнижчий показник з початку реєстрації в 19 столітті. У 1970-ті роки ця цифра становила понад два мільйони.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив у січні, що його країна перебуває на межі нездатності функціонувати як суспільство через зниження народжуваності. Однак влада, як і раніше, не наважується вирішити проблеми падіння народжуваності через мігрантів-працівників.

Інші країни Азії стикаються з аналогічними демографічними проблемами.Минулого року населення Китаю скоротилося вперше з 1961 року, а Південна Корея повідомила про найнижчий рівень народжуваності у світі.

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