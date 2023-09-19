ІТ-системи Міжнародного кримінального суду зазнали кібератаки

Подробиці в МКС не озвучили.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі повідомив, що його ІТ-системи зазнали кібератаки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Інцидент трапився наприкінці минулого тижня. Фахівці виявили "аномальну активність, що впливає на його інформаційні системи".

"Було вжито негайних заходів для реагування на цей інцидент з кібербезпекою та пом'якшення його наслідків", – повідомили в МКС.

Суд подробиці кібернападу не оприлюднював. Лише зазначив, що його пріоритетом є забезпечення можливості продовжувати свою роботу.

В агентстві AFP повідомили, що суд не вперше стає об’єктом міжнародного шпигунства.

Нагадаємо, раніше поліція Норвегії взялася розслідувати кібератаку на ІТ-систему, яку використовують більшість урядових міністерств. У Британії два роки тому хакери зламали виборчу комісію. А в Польщі зазнала кібератаки система управління поїздами - невідомі увімкнули гімн РФ і сигнал тривоги.