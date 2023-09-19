Великобританія запросила Китай взяти участь у новому саміті, присвяченому штучному інтелекту

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі підтвердив, що його держава запросила Китай взяти участь у новому саміті, присвяченому темі штучного інтелекту, передає The Guardian.

Захід відбудеться у листопаді.

Такий крок викликав здивування після появи інформації, що Китаю вдалося впровадити своїх шпигунів у британський парламент.

"Ми не зможемо захистити громадськість Великобританії від ризиків, пов'язаних із ШІ, якщо виключимо одну з провідних країн у галузі технологій ШІ. Ось чому Китай запросили на наш саміт із безпеки ШІ у листопаді. Підхід Великобританії до Китаю полягає у захисті наших інститутів та інфраструктури, узгодженні дій з партнерами та взаємодії там, де це відповідає національним інтересам Великобританії", - сказав Клеверлі.

Міністерство закордонних справ заявило, що Китай є глобальною державою в галузі штучного інтелекту та "домом для кількох великих лабораторій штучного інтелекту", зокрема Пекінської академії штучного інтелекту.

Основна мета саміту — домогтися міжнародного консенсусу щодо ризиків безпеки, які створюються передовим штучним інтелектом, та спільного бажання їх усунути. AI Summit взаємодіє з низкою держав, серед яких - Китай, щоб визначити точний характер їхньої участі у саміті.

Очікується, що у заході візьме участь і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він висуває власну ініціативу, щоб подивитися, чи зможе ООН діяти як свого роду глобальний регулятор чи радник.

Нагадаємо, ще влітку повідомлялося, що Британія проведе великий саміт зі штучного інтелекту за участі ключових гравців. Британський прем’єр Ріші Сунак прагне позиціонувати Сполучене Королівство як “сірого карднала” у цьому питанні.

Тим часом китайський технологічний сектор вступив у перегони з американськими титанами Google і Microsoft у сфері штучного інтелекту (ШІ). Згідно з даними, зібраними консалтинговою компанією Preqin, інвестиції в штучний інтелект у США перевищують показники КНР у шість разів, склавши цьогоріч 26,6 мільярда доларів проти 4 млрд доларів Пекіна.