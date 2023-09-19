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Великобританія запросила Китай взяти участь у новому саміті, присвяченому штучному інтелекту

Захід відбудеться у листопаді.

Великобританія запросила Китай взяти участь у новому саміті, присвяченому штучному інтелекту
Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі підтвердив, що його держава запросила Китай взяти участь у новому саміті, присвяченому темі штучного інтелекту, передає The Guardian.

Захід відбудеться у листопаді.

Такий крок викликав здивування після появи інформації, що Китаю вдалося впровадити своїх шпигунів у британський парламент.

"Ми не зможемо захистити громадськість Великобританії від ризиків, пов'язаних із ШІ, якщо виключимо одну з провідних країн у галузі технологій ШІ. Ось чому Китай запросили на наш саміт із безпеки ШІ у листопаді. Підхід Великобританії до Китаю полягає у захисті наших інститутів та інфраструктури, узгодженні дій з партнерами та взаємодії там, де це відповідає національним інтересам Великобританії", - сказав Клеверлі.

Міністерство закордонних справ заявило, що Китай є глобальною державою в галузі штучного інтелекту та "домом для кількох великих лабораторій штучного інтелекту", зокрема Пекінської академії штучного інтелекту.

Основна мета саміту — домогтися міжнародного консенсусу щодо ризиків безпеки, які створюються передовим штучним інтелектом, та спільного бажання їх усунути. AI Summit взаємодіє з низкою держав, серед яких - Китай, щоб визначити точний характер їхньої участі у саміті.

Очікується, що у заході візьме участь і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він висуває власну ініціативу, щоб подивитися, чи зможе ООН діяти як свого роду глобальний регулятор чи радник.

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Нагадаємо, ще влітку повідомлялося, що Британія проведе великий саміт зі штучного інтелекту за участі ключових гравців. Британський прем’єр Ріші Сунак прагне позиціонувати Сполучене Королівство як “сірого карднала” у цьому питанні.

Тим часом китайський технологічний сектор вступив у перегони з американськими титанами Google і Microsoft у сфері штучного інтелекту (ШІ). Згідно з даними, зібраними консалтинговою компанією Preqin, інвестиції в штучний інтелект у США перевищують показники КНР у шість разів, склавши цьогоріч 26,6 мільярда доларів проти 4 млрд доларів Пекіна.

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