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Британія планує провести восени саміт зі штучного інтелекту за участі ключових гравців

В уряді заперечили, що Сполучене Королівсьво намагається створити альянс проти Китаю та Росії.

Британія планує провести восени саміт зі штучного інтелекту за участі ключових гравців
Британський прем'єр Ріші Сунак
Фото: EPA/UPG

Велика Британія проведе восени великий саміт зі штучного інтелекту за участі ключових гравців, пише Politico.

Видання зазначає, що британський прем’єр Ріші Сунак прагне позиціонувати Сполучене Королівство як “сірого карднала” у цьому питанні.

Місцеві чиновники вважають, що Лондон буде “хорошим місцем” для обговорення майбутнього ШІ. Вони пояснили, що вихід Великобританії з ЄС дозволяє швидко реагувати на ринкові зміни. 

Міністри хочуть прокласти шлях між суворими правилами ЄС і м’якшим підходом США.

Сунак, який, як очікується, обговорить цю тему сьогодні під час зустрічі з президентом США Джо Байденом назвав штучний інтелект “неймовірним потенціалом змінити наше життя”, але наголосив, що “необхідно переконатися, що він розроблений і використовується безпечно”.

На Даунінг-стріт не повідомили, які країни чи компанії візьмуть участь у переговорах. За словами речника прем’єр-міністра, Сунак прагне об’єднати “однодумців”. Він обговорив це питання з усіма членами “Групи семи” G7.

Додамо, прессекретар заперечив, що вони намагаються створити альянс проти Китаю та Росії.

Нагадаємо, лідери G7, до якої входять Сполучені Штати, Європейський Союз і Японія, домовилися створити міжурядовий форум під назвою “Хіросімський процес штучного інтелекту”. Перша зустріч у його межах відбулас у травні.

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