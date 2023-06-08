Британія планує провести восени саміт зі штучного інтелекту за участі ключових гравців

Велика Британія проведе восени великий саміт зі штучного інтелекту за участі ключових гравців, пише Politico.
Видання зазначає, що британський прем’єр Ріші Сунак прагне позиціонувати Сполучене Королівство як “сірого карднала” у цьому питанні.
Місцеві чиновники вважають, що Лондон буде “хорошим місцем” для обговорення майбутнього ШІ. Вони пояснили, що вихід Великобританії з ЄС дозволяє швидко реагувати на ринкові зміни.
Міністри хочуть прокласти шлях між суворими правилами ЄС і м’якшим підходом США.
Сунак, який, як очікується, обговорить цю тему сьогодні під час зустрічі з президентом США Джо Байденом назвав штучний інтелект “неймовірним потенціалом змінити наше життя”, але наголосив, що “необхідно переконатися, що він розроблений і використовується безпечно”.
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На Даунінг-стріт не повідомили, які країни чи компанії візьмуть участь у переговорах. За словами речника прем’єр-міністра, Сунак прагне об’єднати “однодумців”. Він обговорив це питання з усіма членами “Групи семи” G7.
Додамо, прессекретар заперечив, що вони намагаються створити альянс проти Китаю та Росії.
Нагадаємо, лідери G7, до якої входять Сполучені Штати, Європейський Союз і Японія, домовилися створити міжурядовий форум під назвою “Хіросімський процес штучного інтелекту”. Перша зустріч у його межах відбулас у травні.