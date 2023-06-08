Генсек НАТО вітає інформаційну стриманість України щодо контрнаступу​

Столтенберг наголосив, що будь-яка війна є непередбачуваною, і ніхто не може сказати, як вона розвиватиметься.

В Україні збільшилась інтенсивність боїв уздовж лінії фронту, при цьому представники військового керівництва демонструють стриманість у розповсюдженні деталей щодо очікуваного контрнаступу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час дискусії в рамках Центру нової американської безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на CNAS.

Він зазначив, що в Альянсі вітають подібну стриманість української сторони.

"У тому, що стосується наступу, ми бачимо збільшення інтенсивності боїв уздовж лінії фронту. Але я завжди дуже обережний, щоб не говорити про оперативні деталі. Це справді справа українців - говорити про такі речі", - зазначив Столтенберг.

Він також розповів, що розміщене Генеральним штабом ЗСУ у соцмережах відео "справді закликає утриматися від інформації про контрнаступ або його оперативні деталі".

Столтенберг наголошує, що будь-яка війна є непередбачуваною, і ніхто не може сказати, як вона розвиватиметься. Він додав, що країни-партнери та союзники повинні зміцнювати позиції України на полі бою.

Нагадаємо, що 5 червня в Міноборони РФ заявили, що нібито українські військові розпочали "великомасштабний наступ" на п'ятьох ділянках фронту. У Міноборони України вказують на чергове ІПСО російських окупантів і попередили, що росіянии заздалегідь заготовили різні фейкові сюжети про перебіг боїв.

Раніше керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що сили оборони мають необхідний мінімум зброї для початку деокупації захоплених територій. Секретар РНБО Олексій Данілов також наголосив, що Україна готова розпочати контрнаступ, однак дат не назвав.