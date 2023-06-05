​Росіяни готують інформаційно-психологічніу операцію щодо контрнаступу ЗСУ, – СтратКом

Пропагандисти поширюватимуть недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати.

Управління стратегічних комунікацій попереджає, що російські окупаційні війська активізують свої інформаційно-психологічні операції.

Про це повідомляється в Telegram СтратКому.

Зазначається, що на російських каналах і в соцмережах планується посилення поширення недостовірної інформації про бойові дії ЗСУ, а також ворожих формувань.

"З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (зокрема і власного населення) російські пропагандисти поширюватимуть недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих і полонених. А також інші фейкові матеріали", – йдеться в повідомленні.

СтратКом ЗСУ наголосив, що достовірну інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генерального штабу, структур стратегічних комунікацій та від визначених офіційних спікерів Сил оборони та ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони РФ повідомило про "великомасштабний наступ" ЗСУ на п'ятьох ділянках фронту. Росіяни наводили дані про нібито втрати та заявляли, що українські захисники не досягли своїх цілей. Україна ці заяви не коментує.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що оголошення про початок контрнаступу ЗСУ не буде.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", – написала Маляр у соцмережах і опублікувала відео з українськими бійцями, які закликають до тиші.