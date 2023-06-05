Російська влада не знає, як реагувати на рейди легіону “Свобода Росії”, − ISW

У РФ чиновники не узгоджують дії на різних рівнях.

Російська влада не знає, як реагувати на рейди “Російського добровольчого корпусу” і легіону “Свобода Росії” на територіях прикордонних з Україною.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що у Росії влада не узгоджує дій на різних рівнях.

“Суперечлива інформація з офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області свідчить про те, що російське Міноборони і керівництво області не координують свою відповідь на рейди”, − йдеться у звіті.

В ISW додають про відсутність жодних ознак того, що російське керівництво розробило ширшу політику щодо запобігання подальшим рейдам.

Нагадаємо, РДК і "Свобода Росії" складаються із громадян РФ, що, як вони стверджують, воюють на боці України. Уперше гучного розголосу ці формування набули 2 березня, коли добровольці з РДК перетнули кордон і зайшли в Брянську область. 22 травня вони заявили, що повертаються "звільняти" РФ, у прикордонних районах пролунали вибухи. 1 червня була оголошена друга фаза операцій на території Бєлгородської області РФ.

4 червня легіон “Свобода Росії” заявив, що передає Україні полонених із Бєлгородської області.

У ГУР повідомили, що Легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Розвідка наголосила, що операцію проводять винятково громадяни Росії, і ця ситуація є внутрішнім протистоянням.

Докладно про операцію читайте в тексті експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка "Похід у Росію. Далі буде".