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Минулої доби росіяни 71 раз обстріляли Запорізьку область

Люди не постраждали.

Минулої доби росіяни 71 раз обстріляли Запорізьку область

Російська армія 71 раз обстріляла 19 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог продовжує атакувати мирні міста і села. 71 обстріл прийшовся по 19 населених пунктах: авіаудари по Малій Токмачці, Ольгівському та Гуляйполю, РСЗВ по Залізничному, Темирівці, Преображенці та Ольгівському, 64 артудари по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Полтавці, Щербаках та інших прифронтових селах", – написав він.

Правоохоронці зафіксували 12 руйнувань житла та майна місцевих жителів. Люди не постраждали.

Нагадаємо, 2 червня російські окупанти обстріляли багатоповерховий будинок у селищі Комишуваха. В результаті терористичної атаки двоє людей загинули, четверо поранені.

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