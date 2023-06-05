Минулої доби росіяни 71 раз обстріляли Запорізьку область

Люди не постраждали.

Російська армія 71 раз обстріляла 19 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог продовжує атакувати мирні міста і села. 71 обстріл прийшовся по 19 населених пунктах: авіаудари по Малій Токмачці, Ольгівському та Гуляйполю, РСЗВ по Залізничному, Темирівці, Преображенці та Ольгівському, 64 артудари по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Полтавці, Щербаках та інших прифронтових селах", – написав він.

Правоохоронці зафіксували 12 руйнувань житла та майна місцевих жителів. Люди не постраждали.

Нагадаємо, 2 червня російські окупанти обстріляли багатоповерховий будинок у селищі Комишуваха. В результаті терористичної атаки двоє людей загинули, четверо поранені.