Головне за день. Неділя, 4 червня

23 відбиті ворожі атаки на сході, ворожі обстріли, пам'ятник загиблим дітям у Харкові, свято Трійці. Яким запам’ятається 466-й день повномасштабної війни.

Рятувальна операція в місті Підгородне на Дніпровщині, де російська ракета зруйнувала будинки, завершилася. 25 людей зазнали поранень, з них пʼятеро − діти.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Давид, йому 6 років, – тяжкий стан, хлопець госпіталізований. Денис, йому 11 років, − теж тяжкий стан, госпіталізований. Олександр, 15 років, − теж тяжкий стан. Ліза, 17 років, − лікування амбулаторне. Кіра, їй 10 років, − мінно-вибухова травма, лікування амбулаторне. Боляче бачити такі звіти”, − сказав він.

Нагадаємо, вночі з-під завалів будинку в Підгородненській громаді, куди влучили росіяни, дістали тіло дворічної дівчинки Лізи. Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

Президент Зеленський привітав українців зі святом Трійці та побажав справедливого миру.

“Дорогі українці! Прийміть мої сердечні вітання з Днем Святої Трійці – святом, що символізує розквіт життєвих сил, торжество любові та милосердя”, - йдеться у вітанні.

Як підкреслив Зеленський, українці зустрічають це величне свято у героїчній боротьбі з російським агресором, відстоюючи право вільно жити на рідній землі.

“Нехай духмяність свята обов'язково дарує всім, хто щирою молитвою підтримує наше воїнство, радість і благодать, а непохитна віра й рішучість кожного на своєму місці – справедливий мир Україні”, - побажав Зеленський.

Трійця, яка цього року відзначається 4 червня, поряд із Різдвом та Великоднем вважається одним з найважливіших свят у християнстві.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на повній окупації Луганської та Донецької областей. За добу окупанти здійснили 23 атаки, всі вони були відбиті підрозділами сил оборони.

Ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

“На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру”, − йдеться у повідомленні.

На Мар’їнському напрямку цієї доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, наші захисники відбили усі 16 атак противника. Водночас ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар’їнка. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу російської армії.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 червня – в нашій новині.

Сьогодні російські військові вчергове обстріляли Харківщину, загинули дві жінки.

За даними слідства, окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Внаслідок ворожих ударів загинули дві цивільні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки містян.

Близько опівдня військовослужбовці російської армії обстріляли село Піщане Куп’янського району. Отримала тілесні ушкодження 58-річна жінка, а приблизно о 18:00 російські військові завдали ракетного удару по передмістю Чугуєва. За попередніми даними, це була ракета РП Д-9 МА (повітря-поверхня). Ворожа ракета влучила у лісовий масив, поранених немає.

Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли з артилерії Золочів Харківської області. Поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка.

Сьогодні у Харкові відкрили пам'ятник дітям, які загинули через збройну агресію Росії.

Монумент складається зі скульптур хлопчика та дівчинки, які злітають над гранітною брилою, що уособлює вибух. Фігури дітей в образі ангелів з обгорілими крилами заввишки близько 160-170 сантиметрів кожна. Брила виконана з двох суцільних блоків натурального каменю лабрадориту з українського родовища. Загальна висота всієї композиції – близько 5 метрів.

Монумент, автором якого є скульптор Михайло Ятченко, встановлено поряд із будівлею Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

Подробиці – в нашій новині.

Станом на 30 травня на Харківщині від дій загарбників загинули 76 дітей, загалом в Україні – 485.

Легіон “Свобода Росії” передасть Україні російських солдатів, захоплених у полон в Бєлгородській області Росії.

“Полонених ми передаємо в обмінний фонд української сторони”, − йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Легіону.

Бійці додали, що губернатор Бєлгородській області Гладков за полоненими не приїхав.

“Вся єдиноросська влада в особі губернатора Гладкова злякано відсиділася у затишних кабінетах, залишивши своїх людей у нашому полоні. Тепер ми остаточно зрозуміли, наскільки гнила і боягузлива влада сидить біля керма, спілкуватися з ними безглуздо. Як кажуть, негідники”, − додали у легіоні.

Також сьогодні “Російський добровольчий корпус” і “Свобода Росії” заявили про входження до передмістя Шебекіна Бєлгородської області.

Нагадаємо, РДК і "Свобода Росії" складаються із громадян РФ, що, як вони стверджують, воюють на боці України. Уперше гучного розголосу ці формування набули 2 березня, коли добровольці з РДК перетнули кордон і зайшли в Брянську область.

22 травня вони заявили, що повертаються "звільняти" РФ, у прикордонних районах пролунали вибухи. 1 червня була оголошена друга фаза операцій на території РФ.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!