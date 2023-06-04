У федеральній землі Тюрингія у Німеччині виникла пожежа в будинку, де мешкають українські біженці.

Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Унаслідок інциденту, за попередньою інформацією, є постраждалі.

Слідство триває, деталі наразі невідомі.

“Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами. Чекаємо на докладнішу інформацію”, − додав Макеєв.

Нагадаємо, Євросоюз наразі не планує висилати військовозобов’язаних українців на батьківщину проти їх волі, як і обмежувати в’їзд.