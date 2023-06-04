Бельгія попросить Україну роз’яснити “використання її зброї в Бєлгородській області”, − ЗМІ

“Ці поставки призначені для українських збройних сил для захисту своєї території та населення від російського вторгнення".

Уряд Бельгії попросить Україну роз’яснити інформацію про те, що зброю бельгійського виробництва використовували антипутінські ополченці у Бєлгородській області Росії.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Het Laatste Nieuws.

Як інформує джерело, міністерки оборони й закордонних справ Бельгії Людівін Дедондер та Хаджа Лябіб якнайшвидше зв'яжуться з українською владою, щоб отримати роз'яснення ситуації.

“Ці поставки призначені для українських збройних сил для захисту своєї території та населення від російського вторгнення. Це чітко зазначено в документах, що супроводжують кожну поставку”, – зазначимо воно.

“Таким чином, ця зброя не призначена для ізольованих угруповань із внутрішніми російськими інтересами”, − підкреслило джерело.

Раніше The Washington Post із посиланням на розвідувальні дані повідомила, що бійці “Російського добровольчого корпусу” і легіону “Свобода Росії”, які воюють на боці України і наприкінці травня вторглися в Бєлгородську область, користувалися щонайменше чотирма тактичними транспортними засобами, переданими раніше Україні західними державами.

Йдеться зокрема про броньовані машини з посиленим протимінним захистом класу MRAP, а також гвинтівки виробництва Чехії та Бельгії і щонайменше один протитанковий гранатомет AT-4, яким часто користуються американські та загалом західні військові.

Сполучені Штати неодноразово підкреслювали, що не схвалюють використання їхньої зброї для бойових дій за межами України. В українській розвідці говорили, що західна техніка в російських бійців опинилась як трофей після бойових дій.

Нагадаємо, 1 червня військові з Руського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" оголосили другу фазу своїх операцій на території РФ. 22 травня вони заявили, що повертаються "звільняти" РФ. У прикордонних районах пролунали вибухи.

У ГУР повідомили, що Легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Розвідка наголосила, що операцію проводять винятково громадяни Росії, і ця ситуація є внутрішнім протистоянням.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону сказав, що до повстанців прекрасно ставиться місцеве населення – жителі Бєлгородської області виявили велику лояльність до представників РДК і легіону "Свобода Росії".