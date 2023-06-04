Біля Мелітополя російський БТР врізався у мікроавтобус, є загиблий

Цього тижня у районі сталося понад 5 аварій, які спричинили російські військові.

У тимчасово захопленому Мелітопольському районі Запорізької області російські військові на БТР зіштовхнулися з мікроавтобусом. Одна людина загинула.

Про це у своєму дописі в Телеграмі розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Цього тижня сталося більше ніж 5 аварій, які спричинили російські військові лише на території окупованого Мелітополя", - сказав він.

Вчора на повороті до села Зразкове з траси Мелітополь-Запоріжжя ворожий БТР врізався в цивільний мікроавтобус. Один із пасажирів помер на місці.

2 червня у Мелітополі на перетині проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Бєлякова військовий КАМАЗ протаранив цивільну автівку. Вчора у районі мосту на Новий Мелітополь військовий УАЗ не впорався з керуванням і влетів у бордюр.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі майже щодня в полон забирають до 10 людей.