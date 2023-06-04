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Російське керівництво втрачає довіру населення, - ГУР

Внутрішня ситуація у Росії з кожним днем загострюється, вважають у ГУР.

Російське керівництво втрачає довіру населення, - ГУР

Російське військово-політичне керівництво втрачає довіру населення країни, водночас ПВК "Вагнер" завойовує дедалі більше популярність у мешканців РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР). 

"Події в Бєлгородській та інших прикордонних областях московщини засвідчили повну нездатність міністерства оборони РФ ефективно діяти проти озброєних російських повстанських груп. Зневіра до влади, страх та пошук нової точки опори штовхає російське населення на шлях деградації, коли вони готові покластися на кишенькову армію кримінальних злочинців", - йдеться у повідомленні.

Воєнна розвідка України констатує, що внутрішня ситуація у Росії з кожним днем загострюється.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, у Росії почастішали заклики до примусу людей працювати на потреби війни, що нагадує радянський підхід.

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