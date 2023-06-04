ЗСУ просунулися на 400 метрів на Сватівському напрямку

Сили оборони України завдяки контратаці змогли просунутися на 400 м на Сватівському напрямку у Луганській області.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Навіть чисельна перевага не допомагає ворогу. Як приклад, хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його "плечах" просунувся вперед на 400 метрів. Інший приклад, це успішні дії військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади, які щоденно, крок за кроком, грамотними тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу", - наголосив генерал-полковник.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного - Донецької.