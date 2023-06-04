Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом Трійці та побажав справедливого миру.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
“Дорогі українці! Прийміть мої сердечні вітання з Днем Святої Трійці – святом, що символізує розквіт життєвих сил, торжество любові та милосердя”, - йдеться у вітанні.
Як підкреслив Зеленський, українці зустрічають це величне свято у героїчній боротьбі з російським агресором, відстоюючи право вільно жити на рідній землі.
"Одні мужньо захищають суверенітет і свободу на передовій, наближаючи невідворотність перемоги, інші самовіддано тримають надійний тил", - зазначив президент.
“Нехай духмяність свята обов'язково дарує всім, хто щирою молитвою підтримує наше воїнство, радість і благодать, а непохитна віра й рішучість кожного на своєму місці – справедливий мир Україні”, - побажав Зеленський.
Трійця, яка цього року відзначається 4 червня, поряд із Різдвом та Великоднем вважається одним з найважливіших свят у християнстві.