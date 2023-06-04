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Зеленський привітав українців зі святом Трійці

Як підкреслив президент, українці зустрічають це свято, відстоюючи право вільно жити на рідній землі.

Зеленський привітав українців зі святом Трійці
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом Трійці та побажав справедливого миру.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Дорогі українці! Прийміть мої сердечні вітання з Днем Святої Трійці – святом, що символізує розквіт життєвих сил, торжество любові та милосердя”, - йдеться у вітанні.

Як підкреслив Зеленський, українці зустрічають це величне свято у героїчній боротьбі з російським агресором, відстоюючи право вільно жити на рідній землі. 

"Одні мужньо захищають суверенітет і свободу на передовій, наближаючи невідворотність перемоги, інші самовіддано тримають надійний тил", - зазначив президент.

“Нехай духмяність свята обов'язково дарує всім, хто щирою молитвою підтримує наше воїнство, радість і благодать, а непохитна віра й рішучість кожного на своєму місці – справедливий мир Україні”, - побажав Зеленський.

Трійця, яка цього року відзначається 4 червня, поряд із Різдвом та Великоднем вважається одним з найважливіших свят у християнстві.

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