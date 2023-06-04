Як підкреслив президент, українці зустрічають це свято, відстоюючи право вільно жити на рідній землі.

Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом Трійці та побажав справедливого миру.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Дорогі українці! Прийміть мої сердечні вітання з Днем Святої Трійці – святом, що символізує розквіт життєвих сил, торжество любові та милосердя”, - йдеться у вітанні.

Як підкреслив Зеленський, українці зустрічають це величне свято у героїчній боротьбі з російським агресором, відстоюючи право вільно жити на рідній землі.

"Одні мужньо захищають суверенітет і свободу на передовій, наближаючи невідворотність перемоги, інші самовіддано тримають надійний тил", - зазначив президент.

“Нехай духмяність свята обов'язково дарує всім, хто щирою молитвою підтримує наше воїнство, радість і благодать, а непохитна віра й рішучість кожного на своєму місці – справедливий мир Україні”, - побажав Зеленський.

Трійця, яка цього року відзначається 4 червня, поряд із Різдвом та Великоднем вважається одним з найважливіших свят у християнстві.