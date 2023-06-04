Головне за ніч та ранок. Неділя, 4 червня

Уночі з-під завалів будинку в Підгородненській громаді, куди влучили росіяни, дістали тіло дворічної дівчинки. Кількість постраждалих зросла до 22, серед них - п'ятеро дітей, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

"Вночі рашисти не полишали Дніпропетровщину в спокої. Захисники з ПвК "Схід" збили над областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, "Шахед", - додав Лисак. Він також повідомив, що по Нікополю окупанти вдарили з артилерії. В результаті загорілися два авто, пожежі вже загасили. Побиті три багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередачі. На щастя, обійшлося без жертв.

Росіяни продовжують нічні атаки по Україні безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Цієї ночі українська протиповітряна оборона ліквідувала чотири крилаті ракети і три ударних "шахеди", випущених із Брянської області.

Зазначається, що з 01:00 по 04:00 год 4 червня ворог застосував п’ять іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Силами та засобами ППО знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Українська протиповітряна оборона в ніч проти неділі ліквідувала всі ворожі цілі, якими росіяни атакували Київ.

Росіяни атакували Україну ракетами з Каспію, стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, а також безпілотниками, повідомив у Telegram голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало у бік міста, ППО знищила ще на далеких підступах", - зазначив він. "Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою. Щира вдячність нашій протиповітряній обороні за збережені життя! Бережіть себе", - додав Попко.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Ворог завдав двох ракетних ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях, зокрема застосувавши ОТРК Іскандер. Крім того, ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, шість артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та три склади боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Збройні сили України за минулу добу знищили ще 470 російських окупантів, 8 танків, 10 бронемашин і 22 артсистеми. Загалом Росія вже втратила в Україні 209 940 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

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