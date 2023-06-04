З'явилось нове фото командирів оборони Маріуполя, які за умовами обміну перебувають у Туреччині

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який приїхав до Туреччини на інавгурацію президента Реджепа Таїпа Ердогана, зустрівся з командирами з Азовсталі, яких звільнили з російського полону з умовою, що вони до кінця війни залишатимуться в Туреччині.

Про це повідомила пресслужба Стефанчука.

Йдеться про командира полку Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка (Редіс), його заступника Святослава Паламара, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (Волина), старшого офіцера Азова Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлега.

"Усі наші захисники сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому", – заявив Стефанчук.

Нагадаємо, що 21 вересня 2022 року командири оборони Маріуполя Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Сергій Волинський, Денис Шлега були звільнені з полону внаслідок обміну полоненими та інтерновані на територію Туреччини.

Як розповіла дружина командира бригади "Азов" Катерина Прокопенко, керівний склад маріупольського гарнізону перебуває зараз на закритому режимному об’єкті в Туреччині.