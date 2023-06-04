Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про створення нового уряду у президентському палаці Чанкая.

Про це повідомляють Укрінформ та Hurriyet.

"Я хотів би подякувати моїм 54 мільйонам громадян, які відобразили свій демократичний вибір у виборчій урні на виборах 14 і 28 травня. Я хочу висловити подяку моїм 27 мільйонам 835 тисячам громадян, які вкотре визнали мене гідним президентства", – сказав Ердоган.

Він оголосив про створення нового Кабінету міністрів, до якого увійшли:

віцепрезидент – Джевдет Їлмаз;

міністр юстиції – Йилмаз Тунч;

міністр сім'ї та соціальних послуг – Махінур Оздемір Гьокташ;

міністр праці та соціального захисту – Ведат Ішіхан;

міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Мехмет Ожасекі;

міністр закордонних справ – Хакан Фідан;

міністр енергетики та природних ресурсів – Альпарслан Байрактар;

міністр молоді та спорту – Осман Аскін Бак;

міністр казначейства та фінансів – Мехмет Шимшек;

міністр внутрішніх справ – Алі Єрлікая;

міністр культури та туризму – Мехмет Нурі Ерсой;

міністр національної освіти – Юсуф Текін;

міністр національної оборони – Яшар Гюлер;

міністр охорони здоров'я – Фахреттін Коджа;

міністр промисловості та технологій – Мехмет Фатіх Качир;

міністр сільського та лісового господарства – Ібрагім Юмаклі;

міністр торгівлі – Омер Болат;

міністр транспорту та інфраструктури – Абдулкадір Уралоглу.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак привітав Хакана Фідана з нагоди отримання посади міністра закордонних справ Турецької Республіки.

Нагадаємо, у суботу 3 червня у Туреччині пройшла церемонія інавгурації переобраного на пост президента Реджепа Ердогана. Він склав присягу в парламенті країни. 28 травня Ердоган став переможцем другого туру виборів президента Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський привітав турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на президентських виборах.