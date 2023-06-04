Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про створення нового уряду у президентському палаці Чанкая.
Про це повідомляють Укрінформ та Hurriyet.
"Я хотів би подякувати моїм 54 мільйонам громадян, які відобразили свій демократичний вибір у виборчій урні на виборах 14 і 28 травня. Я хочу висловити подяку моїм 27 мільйонам 835 тисячам громадян, які вкотре визнали мене гідним президентства", – сказав Ердоган.
Він оголосив про створення нового Кабінету міністрів, до якого увійшли:
- віцепрезидент – Джевдет Їлмаз;
- міністр юстиції – Йилмаз Тунч;
- міністр сім'ї та соціальних послуг – Махінур Оздемір Гьокташ;
- міністр праці та соціального захисту – Ведат Ішіхан;
- міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Мехмет Ожасекі;
- міністр закордонних справ – Хакан Фідан;
- міністр енергетики та природних ресурсів – Альпарслан Байрактар;
- міністр молоді та спорту – Осман Аскін Бак;
- міністр казначейства та фінансів – Мехмет Шимшек;
- міністр внутрішніх справ – Алі Єрлікая;
- міністр культури та туризму – Мехмет Нурі Ерсой;
- міністр національної освіти – Юсуф Текін;
- міністр національної оборони – Яшар Гюлер;
- міністр охорони здоров'я – Фахреттін Коджа;
- міністр промисловості та технологій – Мехмет Фатіх Качир;
- міністр сільського та лісового господарства – Ібрагім Юмаклі;
- міністр торгівлі – Омер Болат;
- міністр транспорту та інфраструктури – Абдулкадір Уралоглу.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак привітав Хакана Фідана з нагоди отримання посади міністра закордонних справ Турецької Республіки.
Нагадаємо, у суботу 3 червня у Туреччині пройшла церемонія інавгурації переобраного на пост президента Реджепа Ердогана. Він склав присягу в парламенті країни. 28 травня Ердоган став переможцем другого туру виборів президента Туреччини.
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