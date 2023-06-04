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Ердоган оголосив про створення нового уряду

Президент Туреччини пообіцяв виборцям невтомно працювати попри всі труднощі і перешкоди.

Ердоган оголосив про створення нового уряду
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про створення нового уряду у президентському палаці Чанкая.

Про це повідомляють Укрінформ та Hurriyet.

"Я хотів би подякувати моїм 54 мільйонам громадян, які відобразили свій демократичний вибір у виборчій урні на виборах 14 і 28 травня. Я хочу висловити подяку моїм 27 мільйонам 835 тисячам громадян, які вкотре визнали мене гідним президентства", – сказав Ердоган.

Він оголосив про створення нового Кабінету міністрів, до якого увійшли:

  • віцепрезидент – Джевдет Їлмаз;
  • міністр юстиції – Йилмаз Тунч;
  • міністр сім'ї та соціальних послуг – Махінур Оздемір Гьокташ;
  • міністр праці та соціального захисту – Ведат Ішіхан;
  • міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Мехмет Ожасекі;
  • міністр закордонних справ – Хакан Фідан;
  • міністр енергетики та природних ресурсів – Альпарслан Байрактар;
  • міністр молоді та спорту – Осман Аскін Бак;
  • міністр казначейства та фінансів – Мехмет Шимшек;
  • міністр внутрішніх справ – Алі Єрлікая;
  • міністр культури та туризму – Мехмет Нурі Ерсой;
  • міністр національної освіти – Юсуф Текін;
  • міністр національної оборони – Яшар Гюлер;
  • міністр охорони здоров'я – Фахреттін Коджа;
  • міністр промисловості та технологій – Мехмет Фатіх Качир;
  • міністр сільського та лісового господарства – Ібрагім Юмаклі;
  • міністр торгівлі – Омер Болат;
  • міністр транспорту та інфраструктури – Абдулкадір Уралоглу.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак привітав Хакана Фідана з нагоди отримання посади міністра закордонних справ Турецької Республіки.

 

Нагадаємо, у суботу 3 червня у Туреччині пройшла церемонія інавгурації переобраного на пост президента Реджепа Ердогана. Він склав присягу в парламенті країни. 28 травня Ердоган став переможцем другого туру виборів президента Туреччини. 

Президент України Володимир Зеленський привітав турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на президентських виборах.

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