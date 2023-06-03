США уникнули дефолту: Джо Байден підписав закон про підвищення межі державного боргу

Сьогодні президент США Джо Байден підписав закон про підвищення верхньої межі державного боргу США для уникнення дефолту.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

"У суботу, 3 червня 2023 року, президент підписав закон H.R. 3746, "Про фіскальну відповідальність 2023 року", який призупиняє дію ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року та збільшує ліміт 2 січня 2025 року для виконання зобов’язань, виданих протягом періоду призупинення”, – йдеться у повідомленні.

Закон також “встановлює нові дискреційні ліміти витрат, виділяє фінансування для Фонду токсичних впливів Вірджинії та скасовує певні залишки без зобов’язань; розширює вимоги до роботи за окремими федеральними програмами; змінює процеси екологічної перевірки; і припиняє призупинення виплат федеральних студентських позик".

Зазначається, що Палата представників і Сенат прийняли закон цього тижня після того, як Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли згоди після напружених переговорів.

Нагадаємо, 1 червня Сенат США ухвалив двопартійний закон, підтриманий президентом Джо Байденом, який скасовує стелю держборгу в розмірі 31,4 трлн доларів, що дозволило уникнути першого в історії дефолту.

Палата представників США схвалила в середу законопроєкт про призупинення стелі держборгу в розмірі 31,4 трлн доларів за підтримки більшості як демократів, так і республіканців. Двопартійна угода щодо запобігання боргового дефолту не обмежить здатність адміністрації президента США надавати більше допомоги Україні.

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Конгресу Кевін Маккарті досягли попередньої домовленості про припинення дії стелі державного боргу в 31,4 трлн доларів.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен встановила крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня, заявивши, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу до 31,4 трлн доларів.