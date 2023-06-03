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США уникнули дефолту: Джо Байден підписав закон про підвищення межі державного боргу

Закон скасовує стелю держборгу в розмірі 31,4 трлн доларів.

США уникнули дефолту: Джо Байден підписав закон про підвищення межі державного боргу
Фото: EPA/UPG

Сьогодні президент США Джо Байден підписав закон про підвищення верхньої межі державного боргу США для уникнення дефолту.

Про це повідомляє сайт Білого дому. 

"У суботу, 3 червня 2023 року, президент підписав закон H.R. 3746, "Про фіскальну відповідальність 2023 року", який призупиняє дію ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року та збільшує ліміт 2 січня 2025 року для виконання зобов’язань, виданих протягом періоду призупинення”, – йдеться у повідомленні.

Закон також “встановлює нові дискреційні ліміти витрат, виділяє фінансування для Фонду токсичних впливів Вірджинії та скасовує певні залишки без зобов’язань; розширює вимоги до роботи за окремими федеральними програмами; змінює процеси екологічної перевірки; і припиняє призупинення виплат федеральних студентських позик".

Зазначається, що Палата представників і Сенат прийняли закон цього тижня після того, як Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли згоди після напружених переговорів.

 

Нагадаємо, 1 червня Сенат США ухвалив двопартійний закон, підтриманий президентом Джо Байденом, який скасовує стелю держборгу в розмірі 31,4 трлн доларів, що дозволило уникнути першого в історії дефолту.

Палата представників США схвалила в середу законопроєкт про призупинення стелі держборгу в розмірі 31,4 трлн доларів за підтримки більшості як демократів, так і республіканців. Двопартійна угода щодо запобігання боргового дефолту не обмежить здатність адміністрації президента США надавати більше допомоги Україні.

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Конгресу Кевін Маккарті досягли попередньої домовленості про припинення дії стелі державного боргу в 31,4 трлн доларів.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен встановила крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня, заявивши, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу до 31,4 трлн доларів.

 

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