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Буде створено небезпечний прецедент, якщо за підсумками зустрічі у Вільнюсі Україна не буде допущена до НАТО, - Інгріда Шимоніті

На думку Шимоніті, НАТО не може собі дозволити рухатися вперед поступово. 

Буде створено небезпечний прецедент, якщо за підсумками зустрічі у Вільнюсі Україна не буде допущена до НАТО, - Інгріда Шимоніті
Фото: LRT

Голова уряду Литви Інгріда Шимоніті сподівається, що на саміті НАТО у липні, який пройде у Вільнюсі, Україні запропонують чіткий план вступу до альянсу.

Про це повідомляє LRT.

"Буде створено небезпечний прецедент, якщо за підсумками зустрічі у Вільнюсі Україна не буде допущена до НАТО", - заявила Шимоніті на саміті голів парламентів країн НАТО.

Вона заявила, що Росія воює не лише проти України, яку не може зламати. Росія веде війну проти всього демократичного суспільства, і парламенти перебувають на передовій цього фронту.

Інгріда Шимоніті наголосила - Захід не має іншого вибору, окрім як пройти це випробування на витривалість, тому що ненависть Путіна до демократії у поєднанні з імперськими амбіціями Росії є довгостроковою загрозою і простягається далеко за межі України.

На її думку, НАТО не може собі дозволити рухатися вперед поступово, тому рішення мають бути сміливими, щоб забезпечити зміцнення безпеки східного флангу. А найнадійнішим засобом стримування є відповідні розгорнуті сили НАТО.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не шукає заміни НАТО, альтернативи блоку. Членство в Альянсі є найкращою гарантією безпеки для нашої держави. А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що НАТО не повинно давати надмірних обіцянок таким претендентам, як Україна, щодо вступу в Альянс.

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