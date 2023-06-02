США підтримуватимуть ініціативи будь-якої країни, якщо вони приведуть до тривалого миру в Україні, − Блінкен

Сполучені Штати працюють з Україною та іншими союзниками, щоб досягти консенсусу навколо припинення війни з РФ.

Сполучені Штати працюють з Україною та іншими союзниками, щоб досягти консенсусу навколо основних елементів “справедливого та міцного миру” для припинення війни з Росією.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Фінляндії, пише Reuters.

Вашингтон також заохочуватиме ініціативи інших країн, спрямовані на припинення конфлікту, якщо вони підтримують Статут ООН і суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України.

“Ми підтримуватимемо зусилля – Бразилії, Китаю чи будь-якої іншої країни − якщо вони допоможуть знайти шлях до справедливого та тривалого миру”, – сказав Блінкен.

Водночас Вашингтон продовжуватиме військову підтримку України, оскільки необхідною умовою для ефективної дипломатії є здатність Києва стримувати та захищатися від будь-якої майбутньої агресії.

“Агресивна війна Путіна проти України була стратегічною невдачею”, − сказав Блінкен.

Блінкен додав, що Сполучені Штати допоможуть побудувати “українську армію майбутнього”. Це означає “сучасні військово-повітряні сили, комплексну протиповітряну та протиракетну оборону, сучасні танки та бронетехніку, національний потенціал з виробництва боєприпасів, а також підготовку та допомогу для підтримки бойової готовності сил та техніки”.

Цього тижня Блінкен відвідав Фінляндію, Норвегію та Швецію. Скандинавський регіон став стратегічно важливішим, оскільки Гельсінки, які раніше не вступили в НАТО, приєдналися до західного військового альянсу, а Швеція прагне членства.

Нагадаємо, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Саміт миру може пройти вже в липні, очікується участь десятків країн.

Washington Post написав, що державний секретар США Ентоні Блінкен був головною силою та найвпливовішим прихильником надання Україні американських винищувачів F-16 з арсеналу союзників. Він зіграв аналогічну роль узимку, коли Німеччина не наважувалась відправити Києву свої танки.

Про те, які саме мирні ініціативи інших країн готова підтримати Україна, говорив президент Володимир Зеленський. Він зазначав, що всі країни, крім Росії, можуть поділитися своїм баченням. Це мають бути їхні власні пропозиції, а не трансльовані РФ.