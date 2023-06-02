У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – 11-річна дитина (оновлено)
У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – 11-річна дитина (оновлено)
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Жертви удару по Києву загинули біля закритого укриття поліклініки (доповнено)
Жертви удару по Києву загинули біля закритого укриття поліклініки (доповнено)
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
Урятуватися з Маріуполя. “По нас стріляли з кораблів, з літаків, з танків”
Урятуватися з Маріуполя. “По нас стріляли з кораблів, з літаків, з танків”
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації “Іскандерів” у РФ, – Ігнат
Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації “Іскандерів” у РФ, – Ігнат
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
ГоловнаКультура

Під Бахмутом загинув поет і музикант з Маріуполя Данило Подибайло

Йому було 26 років.

Під Бахмутом загинув поет і музикант з Маріуполя Данило Подибайло
Фото: Остров

У боях біля Бахмуту у Кліщіївці загинув поет і музикант з Маріуполя Данило Подибайло.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Данило – випускник Маріупольського державного університету. З часів студентства він мав патріотичні настрої. Хлопець писав пісні про АТО, організовував концерти та виїзди музичних гуртів до військових частин.

У березні 2022 року Данило зміг вирватись із блокади Маріуполя. Коли дістався вільної України, вступив до лав територіальної оборони. Стояв на захисті Києва, потім брав участь у звільненні Харкова.

Хлопець не мав музичної освіти, однак писав пісні та грав на гітарі. В мережі залишилося багато відеозаписів з його музикою.

"І от останній його фронт – Бахмут, 128 батальйон 112 бригади ТрО, підрозділ Адама", – сказано в повідомленні.

Данило Подибайло загинув у боях на Бахмутському напрямку. Йому було 26 років. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies