Під Бахмутом загинув поет і музикант з Маріуполя Данило Подибайло

Йому було 26 років.

У боях біля Бахмуту у Кліщіївці загинув поет і музикант з Маріуполя Данило Подибайло.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Данило – випускник Маріупольського державного університету. З часів студентства він мав патріотичні настрої. Хлопець писав пісні про АТО, організовував концерти та виїзди музичних гуртів до військових частин.

У березні 2022 року Данило зміг вирватись із блокади Маріуполя. Коли дістався вільної України, вступив до лав територіальної оборони. Стояв на захисті Києва, потім брав участь у звільненні Харкова.

Хлопець не мав музичної освіти, однак писав пісні та грав на гітарі. В мережі залишилося багато відеозаписів з його музикою.

"І от останній його фронт – Бахмут, 128 батальйон 112 бригади ТрО, підрозділ Адама", – сказано в повідомленні.

Данило Подибайло загинув у боях на Бахмутському напрямку. Йому було 26 років.