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Петиція з вимогою звільнення міністра культури Ткаченка набрала більше 25 тис. голосів

Тепер її має розглянути Кабінет міністрів.

Петиція з вимогою звільнення міністра культури Ткаченка набрала більше 25 тис. голосів
Фото: Макс Требухов

Петиція з вимогою відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики, розміщена на сайті звернень до Кабміну, набрала необхідні 25 тисяч голосів. У петиції, спрямованої до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, йдеться про необхідність зробити подання до Верховної Ради про звільнення з посади міністра Олександра Ткаченка у зв’язку "з неналежним виконанням своїх посадових обов’язків". Звільнити міністра може лише парламент за поданням перм’єр-міністра.

Фото: LB

Олександр Ткаченко перебуває на посаді міністра культури з 4 червня 2020 року. У 2019-2020 роках він був народним депутатом від партії "Слуга Народу" та головою комітету парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики; 2008-2019 — гендиректором групи каналів "1+1 Media"; 1999-2005 — гендиректор "Нового каналу." В листопаді 2021 Ткаченко заявив, що подав у відставку з посади міністра культури (через рішення Кабміну вивести Держкіно з-під управління міністерства та секвестр бюджету на культуру); пізніше з’ясувалось, що заява міністра не була зареєстрована.

Культурна спільнота має до Ткаченка багато претензій, зокрема: демонтаж УКФ, кризу Довженко-Центру, провал евакуації культурних цінностей, приорітет телемарафону в розподілі культурного бюджету та ін.

Станом на 2 червня петиція набрала 25 224 голоси. Тепер автори петиції мають надіслати її до Кабміну, який повинен оприлюднити її на Урядовому порталі; протягом 10 робочих днів після оприлюднення Кабмін має розглянути її та опублікувати рішення.

Нагадаємо, петиція про заборону імпорту книг з РФ і Білорусі набрала 25 тис. підписів.

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