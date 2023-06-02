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В Японії покажуть український фільм “Люксембург, Люксембург”

Український фільм покажутьу трьох містах Японії.

В Японії покажуть український фільм “Люксембург, Люксембург”
Під час зйомок фільму «Люксембург, Люксембург».
Фото: надано пресслужбою

В Японії в межах Тижня європейського кіно 2023 пройде спецпоказ фільму “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіча.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Спеціальні покази українського фільму “Люксембург, Люксембург” пройдуть у:

  • Токіо - 2 червня та 11 червня. National Film Archive of Japan
  • Кіото - 20 червня та 12 липня. Museum of Kyoto
  • Фукуока - 12 серпня та 27 серпня. Fukuoka City Public Library

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Фільми покажуть з японськими субтитрами, та частково з англійськими.

Нагадаємо, станом на 6 травня збори фільму “Люксембург, Люксембург” перетнули позначку у 25,361 млн гривень, таким чином фільм увірвався на 10 позицію найкасовіших стрічок українського прокату. 

З 10-ї позиції “Люксембург, Люксембург” посунув стрічку “Секс і нічого особистого”.

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