В Японії покажуть український фільм “Люксембург, Люксембург”

LB.ua в Google News

Під час зйомок фільму «Люксембург, Люксембург».

В Японії в межах Тижня європейського кіно 2023 пройде спецпоказ фільму “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіча.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Спеціальні покази українського фільму “Люксембург, Люксембург” пройдуть у:

Токіо - 2 червня та 11 червня. National Film Archive of Japan

Кіото - 20 червня та 12 липня. Museum of Kyoto

Фукуока - 12 серпня та 27 серпня. Fukuoka City Public Library

Фільми покажуть з японськими субтитрами, та частково з англійськими.

Нагадаємо, станом на 6 травня збори фільму “Люксембург, Люксембург” перетнули позначку у 25,361 млн гривень, таким чином фільм увірвався на 10 позицію найкасовіших стрічок українського прокату.

З 10-ї позиції “Люксембург, Люксембург” посунув стрічку “Секс і нічого особистого”.