У Японії суд визнав заборону одностатевих шлюбів неконституційною

Активісти привітали цей крок до рівності шлюбів в єдиній країні "Групи семи", де немає правового захисту для одностатевих союзів.

У Японії суд постановив, що заборона одностатевих шлюбів є неконституційною, пише Reuters.

“Це рішення активісти привітали як крок до рівності шлюбів в єдиній країні "Групи семи", де немає правового захисту для одностатевих союзів”, − зазначає видання.

Постанова окружного суду Нагої стала другим рішенням, яке визнало заборону одностатевих шлюбів неконституційною. Конституція Японії говорить, що шлюб укладається між чоловіком та жінкою.

“Це рішення врятувало нас від болю, завданого минулорічним рішенням, яке стверджувало, що в забороні немає нічого поганого”, − сказала адвокат Йоко Мізусіма.

Вона мала на увазі торішнє рішення в Осаці про те, що заборона не суперечить конституції.

Пізніше суд Токіо підтвердив заборону на одностатеві шлюби, але заявив, що відсутність правового захисту для одностатевих сімей порушує права людини.

Хоча опитування громадської думки показують, що близько 70% громадян підтримують одностатеві шлюби, консервативна правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) прем’єр-міністра Фуміо Кісіди виступає проти цього.

У лютому Кісіда звільнив свого помічника, який заявив, що люди втечуть з Японії, якщо одностатеві шлюби будуть дозволені, але прем’єр-міністр залишається ухильним щодо цього та сказав, що обговорення має тривати “обережно”.

Однак понад 300 муніципалітетів Японії, які охоплюють близько 65% населення, дозволяють одностатевим парам укладати угоди про партнерство.