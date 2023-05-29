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Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці

Боррель зазначив, що не варто недооцінювати РФ, яка ще має сили.

Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія у найближчі місяці знову спробує захопити Україну, передає "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Боррель, виступаючи на конференції Cercle d'Economia в Барселоні, прогнозує новий військовий наступ Росії, зазначивши, що "не налаштований оптимістично щодо того, що станеться в Україні цього літа".

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На його думку, Москва не погодиться на перемовини, поки не спробує виграти війну.

"Він (Путін – Ред.) спробував одного разу і не досяг успіху", – сказав Боррель.

Попри чималі втрати, Росія все ще має силу і це не можна недооцінювати, додав дипломат. Також він наголосив, що необхідно збільшити військові витрати, аби мати змогу відповісти на виклики, які стоять перед Європою.

Нагадаємо, нещодавно Боррель повідомив що Європейський Союз уже підготував 15 тисяч українських солдатів. Ще 15 тисяч підготують до кінця року. Також Верховний представник ЄС сподівається, що невдовзі Україна отримає винищувачі F-16, які дозволили експортувати Сполучені Штати.

Тим часом Євросоюз розробляє новий пакет фінансової допомоги Україні після 2023 року.

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