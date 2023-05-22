Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
ГоловнаСуспільствоВійна

ЄС вже підготував 15 тис. українських солдатів, - Боррель

Ще 15 тисяч підготують до кінця року.

ЄС вже підготував 15 тис. українських солдатів, - Боррель
Фото: EPA

Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні вже підготувала 15 тисяч солдат Збройних сил України. 

Про це віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради ЄС у Брюсселі. 

"Гарні новини: європейська тренувальна місія завершила початкову мету з навчання 15 тисяч українських солдатів. І ми підготуємо ще 15 тисяч до кінця року", - сказав Боррель. 

Як зазначив високий представник ЄС, успіх оборони України залежать не лише від мужності українських солдат, але й від темпів постачання озброєння. 

"Я наголосив, що кожен день затримок у наших поставках має вимірюватися людськими життями. Це не справа коштів. Це справа людей, яких вбивають, і солдат, які гинуть або зазнають поранень. Я наполегливо закликав усіх міністрів прискорити поставки і брати участь у спільних закупівлях боєприпасів для України, а також завершити роботу над виділенням наступного траншу в рамках Європейського фонду миру", - заявив Боррель. 

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що Жозеп Боррель запропонував додати 3,5 млрд євро до фонду, який використовується для фінансування військової допомоги Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies