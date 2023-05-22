ЄС вже підготував 15 тис. українських солдатів, - Боррель

Ще 15 тисяч підготують до кінця року.

Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні вже підготувала 15 тисяч солдат Збройних сил України.

Про це віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради ЄС у Брюсселі.

"Гарні новини: європейська тренувальна місія завершила початкову мету з навчання 15 тисяч українських солдатів. І ми підготуємо ще 15 тисяч до кінця року", - сказав Боррель.

Як зазначив високий представник ЄС, успіх оборони України залежать не лише від мужності українських солдат, але й від темпів постачання озброєння.

"Я наголосив, що кожен день затримок у наших поставках має вимірюватися людськими життями. Це не справа коштів. Це справа людей, яких вбивають, і солдат, які гинуть або зазнають поранень. Я наполегливо закликав усіх міністрів прискорити поставки і брати участь у спільних закупівлях боєприпасів для України, а також завершити роботу над виділенням наступного траншу в рамках Європейського фонду миру", - заявив Боррель.

Нагадаємо, що Жозеп Боррель запропонував додати 3,5 млрд євро до фонду, який використовується для фінансування військової допомоги Україні.