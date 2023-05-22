Щонайменше 17 осіб пережили сексуальне насильство окупантами в Херсоні.
Про це на конференції #U4J: Respect. Support. Justice заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, передає кореспондент LB.ua.
"Зброя Росії — це терор проти мирного населення. Тортури та сексуальне насильство. Катування та вбивства цивільних, зґвалтування та мародерство. Це справжнє обличчя так званого руського миру", — заявив він.
За його словами, під час окупації в Херсоні була облаштована катівня.
"Близько 200 осіб були піддані тортурам з боку окупаційних військ. Це буди проукраїнські активісти, воїни АТО, ООС, правоохоронці та члени їх сімей. Щонайменше 17 з них пережили сексуальне насильство. Як кажу саме — щонайменше. Через сенситивний характер цих злочинів. Упередження, яке все ще, на жаль існує в нашому суспільстві. Та, на жаль, традиційну недовіру до органів влади та правопорядку. Люди побоюються повідомляти про те, що з ними зробили загарбники. Наша спільна мета — це змінити", — пообіцяв він.
Костін підкреслив, що на всіх деокупованих територіях «ми бачимо одну й ту саму картину" і що "ми розглядаємо ці патерни, системність цих злочинів як ознаки спланованої політики винищення українського народу. Тобто геноцид".
Нагадаємо, на деокупованій частині Херсонщині зафіксували десятки випадків сексуального насильства.
Раніше перша леді Олена Зеленська повідомила, що Офіс генпрокурора зафіксував 171 факт сексуального насильства, яке вчинили росіяни.