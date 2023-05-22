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​Щонайменше 17 осіб пережили сексуальне насильство окупантами в Херсоні, — Костін

Лише в Херсоні росіяни катували близько 200 осіб під час окупації.

​Щонайменше 17 осіб пережили сексуальне насильство окупантами в Херсоні, — Костін
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Фото: Анна Стешенко

Щонайменше 17 осіб пережили сексуальне насильство окупантами в Херсоні.

Про це на конференції #U4J: Respect. Support. Justice заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, передає кореспондент LB.ua.

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"Зброя Росії — це терор проти мирного населення. Тортури та сексуальне насильство. Катування та вбивства цивільних, зґвалтування та мародерство. Це справжнє обличчя так званого руського миру", — заявив він.

За його словами, під час окупації в Херсоні була облаштована катівня.

"Близько 200 осіб були піддані тортурам з боку окупаційних військ. Це буди проукраїнські активісти, воїни АТО, ООС, правоохоронці та члени їх сімей. Щонайменше 17 з них пережили сексуальне насильство. Як кажу саме — щонайменше. Через сенситивний характер цих злочинів. Упередження, яке все ще, на жаль існує в нашому суспільстві. Та, на жаль, традиційну недовіру до органів влади та правопорядку. Люди побоюються повідомляти про те, що з ними зробили загарбники. Наша спільна мета — це змінити", — пообіцяв він.

Костін підкреслив, що на всіх деокупованих територіях «ми бачимо одну й ту саму картину" і що "ми розглядаємо ці патерни, системність цих злочинів як ознаки спланованої політики винищення українського народу. Тобто геноцид".

Фото: Сергій Левицький

Фото: Сергій Левицький

Фото: Сергій Левицький

Фото: Сергій Левицький

Фото: Сергій Левицький

Нагадаємо, на деокупованій частині Херсонщині зафіксували десятки випадків сексуального насильства.

Раніше перша леді Олена Зеленська повідомила, що Офіс генпрокурора зафіксував 171 факт сексуального насильства, яке вчинили росіяни.

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