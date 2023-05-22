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Танки продаються в будь-якому російському воєнторзі, - Подоляк про події в Бєлгородській області

За його словами, Україна зараз вивчає цю ситуацію.

Танки продаються в будь-якому російському воєнторзі, - Подоляк про події в Бєлгородській області
Фото: ОПУ

Україна спостерігає за операцією "Руського добровольчого корпусу" у Бєлгородській області, але не має до цього безпосереднього стосунку.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна з інтересом спостерігає за подіями у Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього відношення", - наголосив Подоляк.

За його словами, у Росії "танки продають у будь-якому воєнторгу", а підпільні партизанські загони складаються з громадян РФ.

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Нагадаємо, що як заявили у ГУР, легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області Росії операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Також російські добровольчі формування заявили, що повертаються "звільняти" РФ. Перед цим у прикордонних районах пролунали вибухи.

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