Ми на порозі відбудови країни, тому пріоритезуємо профтехосвіту, - Лісовий

Унаслідок війни багато українських міст та селищ потребують відновлення. Тому наразі актуальним питанням є підготовка відповідних спеціалістів.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

"І Харківщина, і Луганщина. Це все треба відбудувати, розмінувати. Будуть потрібні кваліфіковані робочі руки... Ми пріоритезуємо профтехосвіту", - сказав він.

Міністр зазначив, що це стане одним з найбільших викликів для вищої освіти, "тому що в професійній діяльності сьогодні сантехнік або зварник дуже часто одержують більше, ніж юрист-випускник".

Він також зазначив, що дошкільна, позашкільна і загальна середня освіта мають формувати людину, робити її цілісною, гармонійною, інтелектуально, емоційно розвиненою, психологічно зрілою. Бо вже тоді дитина починає думати над майбутнєю професією та освітою.

"Це - основа, двигун. На неї вже ми надягаємо різні наконечники для різних цілей, виходячи з інтересів особистості. Це вже період після 9 класу – академічний ліцей, професійний коледж, вища освіта... Держава платить за те, щоб отримати кадровий потенціал для розвитку своєї економіки, для розвитку своєї гуманітарної, суспільної та соціальної сфери. Це одне завдання. Друге завдання – допомогти людині стати успішною і щасливою. Вища освіта повинна дати державі якісний кадровий ресурс і повинна надати людині набір інструментів для ефективної самореалізації в будь-якій цікавій для неї сфері", - додав Лісовий.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє окремим категоріям студентів-контрактників старших курсів університетів та профтехучилищ перейти на бюджетну форму навчання.

А в жовтні 2021 року уряд також затвердив новий Державний стандарт професійно-технічної освіти. Він замінить попередній стандарт від 2002 року.

Крім того, початку 2021 року президент Володимир Зеленський створив Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти. Вона має контролювати стан профтехосвіти, готувати пропозиції з покращення профільного законодавства, вивчати тенденції на ринку праці, прогнозувати пріоритетні напрями і шляхи розвитку професійної освіти тощо.

Указом також було запропоновано підвищити стипендії в закладах профтехосвіти (тоді мінімальна академічна стипендія становила всього 490 гривень), передати державні навчальні заклади в комунальну власність. На початку вересня уряд підвищив стипендії в ПТУ до 1250 гривень.