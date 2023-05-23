СБУ повідомила ексочільнику Реєстраційної служби України Дмитру Вороні про підозру в пособництві державі-агресору

Дмитро Ворона – колишній соратник Януковича. Наприкінці 2022 року окупанти призначили його так званим сенатором РФ – "представником виконавчого органу влади Запорізької області”.

СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику Януковича, який став “сенатором від Запорізької області РФ”.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного поплічника Януковича, який зараз допомагає РФ. Мова йде про колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наприкінці 2022 року його призначили так званим сенатором РФ – "представником виконавчого органу влади Запорізької області”. На цій “посаді” він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Як повідомляється, Ворона за власної ініціативи допомагав загарбникам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був “радником” гауляйтера Балицького.

Крім того, саме Ворона підготував звернення до президента країни-агресора щодо заохочення державними нагородами РФ російських військових та колаборантів, які сприяли окупації регіону.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

За ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки млн грн.

Серед арештованого – квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення ворожого пособника до відповідальності за злочини проти України. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російському генералу, який керував окупацією Харківщини. Під його командуванням загарбники окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.