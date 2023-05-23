Верховний Суд цього тижня збереться на пленум для обрання нового голови

Верховний Суд 26 травня збереться на пленум, щоб обрати нового голову та його заступника.

Засідання транслюватиметься онлайн на каналі суду в YouTube. Про це повідомили на сторінці ВС у Facebook.

"26 травня 2023 року о 10:00 у приміщенні Верховного Суду... розпочнеться засідання Пленуму Верховного Суду. Проєкт порядку денного Пленуму Верховного Суду передбачає розгляд питань щодо обрання Голови Верховного Суду та заступника Голови ВС", – йдеться у повідомленні.

Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Пленум Верховного Суду . олова Верховного Суду обирається з числа суддів ВС строком на чотири роки з правом обіймати посаду не більше двох строків поспіль. Голова Верховного Суду не може одночасно обіймати будь-яку іншу адміністративну посаду. У разі коли жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, за рішенням лічильної комісії проводиться повторне голосування за двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів на відповідну посаду. Якщо під час повторного голосування жодного з кандидатів не обрано, проводяться нові вибори на відповідну посаду.

Заступника обирають за пропозицією Голови. Рішення про його обрання на посаду та про звільнення з посади приймається більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування.

Попередній голова Верховного Суду, Всеволод Князєв, підозрюється в масштабній корупційній схемі. Його затримали по справі в отриманні хабаря в 2,7 млн доларів. За ці гроші суд мав винести потрібне рішення по справі бізнес-групи Костянтина Живаго "Фінанси і кредит". Під час розслідування зʼясувалось, що адвокатське обʼєднання виступало посередником між керівництвом не лише Верховного суду, а й більшості інших судів, та осіб, які хотіли дати хабар за потрібні їм рішення.

Князєв був заарештований із можливістю внесення застави, з посади голови Верховного Суду його звільнили. Заступника він не мав уже більше року, тож звільнення призвело до "обезголовлення" Верховного Суду. Князєв очолював ВС із грудня 2021 і мав займати цю посаду протягом чотирьох років.