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У морських водах навколо України можуть знаходитися понад 400 мін, - Гуменюк

Часом міни вибухають безконтрольно і в такому разі завдають шкоди місцевості на відстані до 200 метрів.

У морських водах навколо України можуть знаходитися понад 400 мін, - Гуменюк
ілюстративне фото
Фото: espreso.tv

У морських водах навколо України знаходяться понад 400 мін

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає "Укрінформ".

“Море України заміноване, зокрема, містить понад 400 морських мін. З огляду на те, що самі окупанти проголосили цю небезпеку і позначили кількість мін, яку може знати лише той, хто безпосередньо заміновував море", - сказала вона.

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За словами Гуменюк, протягом року понад 20 мін було знищено. Часом міни вибухають безконтрольно і в такому разі завдають шкоди місцевості на відстань до 200 метрів. А підрив міни у воді може вражати все живе у радіусі кілометра.

Вона також розповіла, що влада низки прибережних міст облаштовує альтернативні місця відпочинку на морі.  Якщо вони будуть безпечними, то їх відкриють. Проте залишається висока повітряна небезпека, тому що ворог дуже часто атакує саме повітряну зону узбережжя. Тому необхідно, щоб люди, які відпочиватимуть у таких місцях, мали можливість перейти в укриття.

Нагадаємо, що в Харківській області визначили сім пляжів, які готуватимуть для літнього відпочинку.

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