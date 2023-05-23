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Повітряні сили вночі знищили шість російських "Шахедів" та два "Мерліна"

Окупанти втратили ще шість ударних дрони та два - розвідувальниих.

Українські сили протиповітряної оборони вночі знищили шість ударних ворожих безпілотників та два розвідувальних.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальні БпЛА «Мерлін-ВР", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за заними Генштабу, за минулу добу авіація Сил оборони  завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два – по зенітно-ракетним комплексах. Наші захисники протягом минулої доби знищили чотири крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів “Shahed” та дев'ять ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та три станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.

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