Оператори Сил Спецоперацій України знищили російський комплекс спостереження “Іронія”.

Про це повідомила пресслужба Сил Спецоперацій України.

“Сучасний комплекс спостереження був встановлений окупантами на одній з операційних ділянок. З його допомогою вони збирали інформацію про дії Сил оборони України і виявляли техніку та особовий склад ЗСУ”, - повідомили в пресслужбі.

Бійці ССО знищили “Іронію” за допомогою ударного дрона. Таким чином окупантів позбавили важливого елементу розвідки.

Зазначається, що під час роботи бійців ССО прикривали підрозділи Сил оборони України.

В ССО додали, що до комплексу “Іронія” входять тепловізор, далекомір, також передбачена функція відеозйомки. Таким чином окупаційні війська могли вести цілодобове спостереження і вчасно реагувати на дії підрозділів Сил оборони.

Нагадаємо, бійці ЗСУ влучним вогнем знищили колону російських окупаційних військ. Щонайменше 10 одиниць техніки ворога тепер прикрашають поля Донеччини.