Оператори Сил Спецоперацій України знищили російський комплекс спостереження “Іронія”.
Про це повідомила пресслужба Сил Спецоперацій України.
“Сучасний комплекс спостереження був встановлений окупантами на одній з операційних ділянок. З його допомогою вони збирали інформацію про дії Сил оборони України і виявляли техніку та особовий склад ЗСУ”, - повідомили в пресслужбі.
Бійці ССО знищили “Іронію” за допомогою ударного дрона. Таким чином окупантів позбавили важливого елементу розвідки.
Зазначається, що під час роботи бійців ССО прикривали підрозділи Сил оборони України.
В ССО додали, що до комплексу “Іронія” входять тепловізор, далекомір, також передбачена функція відеозйомки. Таким чином окупаційні війська могли вести цілодобове спостереження і вчасно реагувати на дії підрозділів Сил оборони.
Нагадаємо, бійці ЗСУ влучним вогнем знищили колону російських окупаційних військ. Щонайменше 10 одиниць техніки ворога тепер прикрашають поля Донеччини.