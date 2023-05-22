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Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини

Поранення отримала одна цивільна особа.

Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 22 травня, росіяни обстріляли Білопільську, Миропільську, Юнаківську, Новослобідську та Великописарівську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 80 вибухів. 

“Великописарівська громада: росіяни гатили з артилерії – 13 вибухів. Одна цивільна особа отримала осколкове поранення та доставлена до медичного закладу. Також обстрілом пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчу споруду та паркан. Також був мінометний обстріл – 9 вибухів”, - повідомили в ОВА. 

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Білопільську громаду обстріляли з мінометів та АГС.

Також росіяни завдали ракетного удару по Новослобідській громаді.

На Миропільську громаду ворог скинув ВОГ з БпЛА, а Юнаківську громаду обстріляли з артилерії.

Нагадаємо, в результаті російського удару ракетою по місту Ізюм Харківської області отримав поранення 10-річний хлопчик.

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