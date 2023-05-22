Історикиня Тетяна Пастушенко: “Сучасна війна в Україні має вплинути на інтерпретацію подій Другої світової”
Історикиня Тетяна Пастушенко: “Сучасна війна в Україні має вплинути на інтерпретацію подій Другої світової”
Росія випустила 20 ударних БпЛА і 16 ракет, зокрема два "Іскандери"
Росія випустила 20 ударних БпЛА і 16 ракет, зокрема два "Іскандери"
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
ГоловнаСуспільствоЖиття

Найближчі три дні у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Відвідувати ліси у Києві та області може бути смертельно небезпечно.

Найближчі три дні у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: ДСНС України у Facebook

Відзавтра, 23 травня, у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такий стан триватиме до 25 травня. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“В умовах воєнного стану діє заборона відвідувати ліси. Порушники нестимуть адміністративну відповідальність, а штраф може сягати кількох тисяч гривень”, - нагадали в КМДА.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також столична влада зазначила, що частина лісових територій була зоною бойових дій, тому на ній залишаються вибухонебезпечні матеріали. 

А на території понад 30 тис. гектарів лісу, за які відповідають міські служби, не припиняються роботи з розмінування. 

“Просимо громадян максимально серйозно поставитись до цієї заборони, адже йдеться про збереження життя та безпеку”, - звернулись до містян у КМДА.

Нагадаємо, у Києві не планують відкривати пляжний сезон. Влада рекомендує киянам та гостям міста утриматись від відвідування пляжів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies