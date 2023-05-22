Найближчі три дні у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Відвідувати ліси у Києві та області може бути смертельно небезпечно.

Відзавтра, 23 травня, у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такий стан триватиме до 25 травня.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“В умовах воєнного стану діє заборона відвідувати ліси. Порушники нестимуть адміністративну відповідальність, а штраф може сягати кількох тисяч гривень”, - нагадали в КМДА.

Також столична влада зазначила, що частина лісових територій була зоною бойових дій, тому на ній залишаються вибухонебезпечні матеріали.

А на території понад 30 тис. гектарів лісу, за які відповідають міські служби, не припиняються роботи з розмінування.

“Просимо громадян максимально серйозно поставитись до цієї заборони, адже йдеться про збереження життя та безпеку”, - звернулись до містян у КМДА.

Нагадаємо, у Києві не планують відкривати пляжний сезон. Влада рекомендує киянам та гостям міста утриматись від відвідування пляжів.