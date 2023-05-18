Причинами називають відсутність укриттів і сховищ, а також постійні атаки Росії.

У Києві не планують відкривати пляжний сезон. Влада рекомендує киянам та гостям міста утриматись від відвідування пляжів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Українцям радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки відсутні укриття і сховища, а Росія постійно атакує столицю.

Водночас за даними КМДА, на пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені.

Нагадаємо, сьогодні Росія вчинила девʼяту від початку травня атаку на Київ. Є падіння уламків у кількох районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксували у Дарницькому районі, де уламки збитої ракети впали на гаражний кооператив.

Тим часом днями у Харківській області визначили сім пляжів, які готуватимуть для літнього відпочинку.