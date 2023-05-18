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​У Києві не планують відкривати пляжний сезон

Причинами називають відсутність укриттів і сховищ, а також постійні атаки Росії.

​У Києві не планують відкривати пляжний сезон
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві не планують відкривати пляжний сезон. Влада рекомендує киянам та гостям міста утриматись від відвідування пляжів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Українцям радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки відсутні укриття і сховища, а Росія постійно атакує столицю.

Водночас за даними КМДА, на пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені. 

Нагадаємо, сьогодні Росія вчинила девʼяту від початку травня атаку на Київ. Є падіння уламків у кількох районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксували у Дарницькому районі, де уламки збитої ракети впали на гаражний кооператив.

Тим часом днями у Харківській області визначили сім пляжів, які готуватимуть для літнього відпочинку.

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