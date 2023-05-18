Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Parimatch: за що?
Parimatch: за що?
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
ГоловнаСвіт

У США обговорюють план на випадок замороженого конфлікту в Україні, – Politico

Вашингтон не впевнений, що вторгнення Росії закінчиться замороженим конфліктом, як, наприклад, на Корейському півострові, але розглядає це як варіант. 

У США обговорюють план на випадок замороженого конфлікту в Україні, – Politico
Фото: EPA/UPG

США розглядають план на випадок перетворення війни в Україні на тривалий заморожений конфлікт, що може тягнутися десятиліттями і стати подібним до ситуації на Корейському півострові. Варіанти, які обговорюють в адміністрації Байдена та різних установах, включають потенційне розмежування, на яке могли б погодитися Україна і окупанти, але при цьому без встановлення нових офіційних кордонів, пише Politico.

За даними журналістів, в адміністрації американського президента вважають, що майбутній український контрнаступ не завдасть "смертельного удару" по Росії.

Заморожений конфлікт, за якого бойові дії призупиняються, але жодна зі сторін не оголошується переможцем і не погоджується з офіційним завершенням війни, може стати "політично приємним" довготривалим результатом для США та інших союзників України. 

Це означатиме зниження кількості бойових зіткнень, зменшення вартості підтримки України та спад суспільної уваги до війни. 

"Ми плануємо на довгострокову перспективу, незалежно від того, виглядатиме це замороженим або розмороженим", – сказав американський чиновник, знайомий з дискусіями адміністрації Байдена щодо України. Посадовець зазначив, що адміністрація приділяє все більше уваги такому плануванню, оскільки в останні місяці зосередження було на "терміновому та короткостроковому". 

Двоє інших офіційних осіб США та колишній чиновник адміністрації Байдена підтвердили, що тривале замороження бойових дій є однією з можливостей, до якої США готуються. Офіційні особи США також думають про довгострокові зв’язки у сфері безпеки, які Вашингтон матиме з Києвом, а також про відносини України з НАТО. 

Деякі вважають, що необхідно повернути Україні Маріуполь та доступ до Азовського моря, деякі на розмежуванні не концентруються. 

Такі дискусії залишаються на ранніх стадіях, і офіційні особи США наголошують, що війна залишатиметься в активній фазі ще деякий час і що адміністрація Байдена має намір надати Україні необхідну зброю та підтримку, щоб витіснити росіян з якомога більшої території. Тим не менш, навіть припущення про таке планування, на думку журналістів, може підірвати впевненість українських лідерів у незмінній відданості Америки їхній справі, особливо враховуючи агітацію серед деяких республіканців щодо зменшення підтримки Києва.

Єдиним надійним прогнозом, за словами пʼятого співрозмовника журналістів, є те, що Росії не вдасться завоювати Україну. Він пояснив, що Штати пропрацьовують багато різних варіантів на випадок непередбачуваних поворотів. 

Один американський чиновник підкреслив, що адміністрація завжди планувала як довгострокові, так і короткострокові можливості.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не погодиться на замороження війни. Він говорив, що Росія розраховує на заморожений конфлікт, але, щоб цього уникнути українські військові будуть наступати, навіть попри незакриті потреби в деякому озброєнні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies