До кінця року Польща хоче підписати з Україною новий договір про добросусідство

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна розповів про плани щодо підписання нового договору з Україною.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми маємо намір підписати оновлений основний договір, щойно обидві сторони завершать роботу над його змістом. Ми прагнемо, щоб це сталося ще в цьому році”,- зазначив Ясіна.

Він наголосив, що Польща хоче, аби це був далекосяжний договір.

Цей документ має “перетворити наші відносини на справді стратегічні, поглибить наше партнерство не лише на рівні держав, а й суспільств, і відкриє двері для розвитку обох економік”, підкреслив речник МЗС Польщі.

Нагадаємо, Сенат (верхня палата парламенту) Польщі одностайно ухвалив резолюцію, в якій підтримав членство України в НАТО.