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До кінця року Польща хоче підписати з Україною новий договір про добросусідство

Польща хоче, аби це був далекосяжний договір. 

До кінця року Польща хоче підписати з Україною новий договір про добросусідство
Фото: Facebook/Посольство України у Польщі

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна розповів про плани щодо підписання нового договору з Україною.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми маємо намір підписати оновлений основний договір, щойно обидві сторони завершать роботу над його змістом. Ми прагнемо, щоб це сталося ще в цьому році”,- зазначив Ясіна.

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Він наголосив, що Польща хоче, аби це був далекосяжний договір. 

Цей документ має “перетворити наші відносини на справді стратегічні, поглибить наше партнерство не лише на рівні держав, а й суспільств, і відкриє двері для розвитку обох економік”, підкреслив речник МЗС Польщі.

Нагадаємо, Сенат (верхня палата парламенту) Польщі одностайно ухвалив резолюцію, в якій підтримав членство України в НАТО.

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