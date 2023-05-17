46 держав ухвалили декларацію на підтримку України, - Шмигаль

Серед вимог є, зокрема, заклик до Росії звільнити цивільних українців і депортованих українських дітей.

За підсумками роботи саміту Ради Європи в Рейк’явіку 46 держав ухвалили декларацію на підтримку України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, держави підтримали українську формулу миру, привітали прогрес у створенні спецтрибуналу для керівництва Росії та закликали агресора звільнити цивільних українців, зокрема, депортованих українських дітей.

Також партнери проголосили створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України як першого компоненту Міжнародного компенсаційного механізму та заявили про готовність брати участь в подальших ініціативах з розбудови механізму спецтрибуналу. Йдеться про створення компенсаційної комісії та компенсаційного фонду

Нагадаємо, європейські лідери зібралися 16 травня у Рейк’явіку на дводенний саміт Ради Європи , щоб продемонструвати свою підтримку Україні.

На саміті представники 40 держав підписали декларацію про створення Реєстру збитків.