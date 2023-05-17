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США заявили про мінімальні ушкодження системи Patriot внаслідок російської атаки

Штати направили інспекторів для перевірки системи.

США заявили про мінімальні ушкодження системи Patriot внаслідок російської атаки
Фото: EPA/UPG

США заявили, що система Patriot має мінімальні ушкодження після російської атаки у вівторок, 16 травня, повідомляє CNN із посиланням на офіційних осіб.

Штати направили інспекторів для перевірки системи, отримавши інформацію про можливе ушкодження обладнання.

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За словами офіційних осіб, сама система все ще перебуває в робочому стані, а радіолокаційна складова Patriot, один із найважливіших її елементів, не постраждала. Офіційні особи США не вважають, що Patriot потрібно буде забрати з поля бою для ремонту.

Система складається з шести основних компонентів: це генератори, радар, станція управління, антени, пускова установка та ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, запускаючи ракету Patriot та успішно спрямовуючи її до мети.

Наразі незрозуміло, яка частина Patriot була пошкоджена чи то від ракетного удару, а чи уламків.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня російська армія вчинила восьму з початку місяця атаку на Київ. Росіяни випустили, зокрема, шість аеробалістичних "Кинджалів" по території України. За словами речника Повітряних сил ЗСУ, українські сили ППО вперше одночасно вразили таку кількість ракет. 

CNN тоді повідомило, що в результаті російського ракетного обстрілу Києва та його околиць імовірно була пошкоджена пускова установка Patriot. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що знищити систему ППО ракетою "Кинджал" неможливо.

Тим часом Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії на Київ 

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