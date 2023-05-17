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Росія у квітні заморозила банківські рахунки посольства та консульства Фінляндії, - Reuters

4 травня Фінляндія надіслала російській владі повідомлення з проханням надати офіційне пояснення, але досі його не отримала.

Росія у квітні заморозила банківські рахунки посольства та консульства Фінляндії, - Reuters
Фото: Aliexpress.com

Росія в квітні заморозила банківські рахунки посольства та консульства Фінляндії.

Як повідомляє Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

"Рахунки фінських посольств були заморожені в Росії, і зараз вони не можуть бути використані", - розповів Хаавісто.

За його словами, банківські рахунки дипломатичних представництв заморозили 27 квітня.

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4 травня Фінляндія надіслала російській владі повідомлення з проханням забезпечити можливість функціонування представництв у РФ та надати офіційне пояснення причин заморожування, але досі його не отримала.

Раніше Росія також заморозила рахунки польського посольства.

Нагадаємо, на початку квітня Міністерство закордонних справ Фінляндії вирішило тимчасово закрити офіс "Петроскоін" при генконсульстві в російському Санкт-Петербурзі.

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