Грузинська авіакомпанія виконуватиме прямі авіарейси до Москви

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією.

Про це Georgian Airways повідомила у Facebook.

Згідно з повідомленням, авіакомпанія буде літати до Москви сім разів на тиждень, починаючи з 20 травня.

"Авіакомпанія Georgian Airways починає регулярні рейси за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі. Відповідно до поданої авіакомпанією заявки на польоти до Державіаагентства, з 20 травня рейси виконуватимуться сім разів на тиждень", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська авіакомпанія "Азимут" із 17 травня матиме змогу здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі після того, як грузинський авіарегулятор видав йому відповідний дозвіл.

10 травня президент РФ Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії. Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії і в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину.

Росія призупинила польоти до Грузії у 2019 році після подій, відомих як "ніч Гаврилова".